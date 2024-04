De Rossi ha trovato il tassello mancante: ingaggiato direttamente dall’Inter | Con lui per lo Scudetto 2025

Daniele De Rossi sta per ricevere un regalo, oltre alla riconferma arriva il top player che mancava per provare a vincere lo Scudetto con la Roma

Notti magiche europee per la Roma. Vittoria a San Siro che mancava da nove anni e che è molto pesante nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Partita molto equilibrata e decisa ancora da Gianluca Mancini che si ripete con un colpo di testa dopo aver consentito ai giallorossi di battere la Lazio nel derby della Capitale.

Una Roma ben messa in campo, che ha saputo soffrire ma anche essere propositiva in fase offensiva. Un successo che fa ben sperare in vista del recupero di giovedì prossimo in un Olimpico che sarà delle grandi occasioni.

Uno spogliatoio compatto e un ambiente entusiasta dell’andamento recente della squadra, ancora in corsa anche per il quarto posto, distante tre punti e occupato al momento dal Bologna di Thiago Motta.

Ma in attesa di scoprire con che posizioni terminerà il campionato, si fanno ipotesi sui possibili acquisti del mercato estivo, anche se è ancora da decidere il nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Tiago Pinto.

A Milano sono state ottime le prestazioni dei due terzini, Celik e Spinazzola ma il ruolo dell’uomo di fascia destro è un problema per i giallorossi che andrà risolto con un’operazione in entrata.

Dumfries in rottura con l’Inter, la Roma sta pensando al colpo per la fascia

Per De Rossi, che dovrebbe essere rinnovato grazie l’ottimo rendimento della sua parentesi sulla panchina dei giallorossi, un possibile regalo dal mercato, quello di Denzel Dumfries, che dovrebbe lasciare l’Inter.

Il contratto del forte esterno olandese scade a giugno 2025 e ancora non è stato trovato un accordo per il rinnovo. La prima frenata, sottolinea il Corriere dello Sport, c’è stata per le richieste dell’entourage del giocatore di 5 milioni, contro i 4 proposti dai nerazzurri mentre la seconda è arrivata con lo stop al decreto crescita.

Un contratto che non sarà rinnovato, per i giallorossi l’occasione di mercato da non sprecare

L’Inter ha inoltre trovato in Buchanan e Darmian due giocatori funzionali a Inzaghi e affidabili anche in fase difensiva, oltre al rientrante Cuadrado che andrà preso in considerazione per le rotazioni.

Questo rende ancora più percorribile l’addio quest’estate di Dumfries, per una cifra che dovrebbe essere alla portata della Roma, soprattutto dato il potenziale gruzzoletto che arriverebbe dalla qualificazione alla prossima Champions.