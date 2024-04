Lotito mette sotto contratto il nuovo Immobile, la Roma lo prende in giro: “Attaccante da 0-0”

Manovre di mercato per i biancocelesti che in estate dovranno rivoluzionare il loro reparto offensivo. I giallorossi, però, se la ridono.

Continua la stagione altalenante della Lazio. Dopo il secondo posto della passata stagione che aveva regalato la gioia della qualificazione alla Champions League ed un prestigioso piazzamento in classifica, la terza stagione di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste era cominciata malissimo ed è finita ancora peggio.

Il tecnico toscano si è dimesso poche settimane fa dopo mesi molto difficili in cui non è mai riuscito a trovare il bandolo della matassa ed ha fatto fatica ad impartire i suoi dettami tattici ed i suoi insegnamenti alla squadra. La scelta di Igor Tudor per aprire un nuovo progetto è stata considerata azzeccata, ma ci vorrà tempo affinché il croato possa lasciare la sua impronta su una squadra costruita per un altro allenatore.

Dopo la bella prestazione e la vittoria nella gara di esordio di Tudor contro la Juventus, grazie al gol di Adam Marusic allo scadere, la Lazio è ricascata nella crisi ed ha perso i successivi due importantissimi match. Prima la sconfitta per 2-0, sempre contro i bianconeri, nell’andata della semifinale di Coppa Italia, poi quella di misura nel derby contro la Roma.

Soprattutto quest’ultima, come sappiamo bene, fa e ha fatto molto male in casa biancoceleste. Sarà difficile ora rimettere in sesto una stagione che vede la Lazio ormai fuori dalla lotta Champions e molto lontana dalla finale di Coppa Italia. Resta la speranza almeno di centrare un posto in Europa anche se al momento l’eventualità appare assai improbabile.

Lazio, attacco da rifare

Poi ci sarà il tempo di pensare al mercato e alla costruzione di una squadra molto più ad immagine e somiglianza di Tudor rispetto a questa. In casa Lazio ci sarà da ricostruire soprattutto il reparto avanzato. Felipe Anderson e Zaccagni sono in scadenza di contratto e ormai quasi sicuramente non rinnoveranno e saluteranno la Capitale.

Molto probabilmente sono terminati i giorni a Roma anche di Ciro Immobile che, dopo aver scritto la storia del calcio italiano e della Lazio con la maglia biancoceleste, sta vivendo una stagione molto difficile, non è più amato dal pubblico come un tempo e quasi sicuramente accetterà le sirene arabe in estate.

Mercato, Lazio su Fullkrug. L’ironia dei tifosi della Roma

Lotito, quindi, dovrà investire soprattutto per ciò che riguarda la prima linea. Sembra interessare molto il profilo di Niclas Fullkrug, attaccante del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca. Undici gol e otto assist in questa stagione, ma ora un digiuno che dura da nove partite ed esattamente dal 17 febbraio scorso.

Fullkrug è il classico attaccante sgraziato, non di classe eccelsa e con poca qualità e questo, unito al suo digiuno in zona offensiva, ha scatenato l’ironia dei tifosi romanisti, sempre pronti allo sfottò nei confronti dei cugini, già pronti se l’affare dovesse andare in porto. L’ex Werder Brema, intanto, nell’ultimo periodo è stato contestato anche dagli stessi tifosi del Borussia.