De Laurentiis chiama Jorginho: “convincilo a firmare!” | Sarà ‘intermediario’ a Londra per il Napoli

Il Napoli sta pensando al giocatore dell’Arsenal per rinforzare il centrocampo, De Laurentiis confida nell’ex Jorginho per convincerlo a firmare

Domenica da dimenticare per il Napoli e i suoi tifosi. Il Frosinone si conferma bestia nera dei partenopei dopo la sonora sconfitta che i ciociari hanno rifilato agli avversari negli ottavi di finale di Coppa Italia. Nell’ultimo weekend di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona i padroni di casa pensavano di aver chiuso la pratica già nel primo tempo dopo il vantaggio siglato in apertura da Politano.

La squadra di Eusebio Di Francesco è entrata nella ripresa con un piglio diverso in campo e grande protagonista è stato Cheddira con una doppietta che ha consentito agli ospiti di strappare un punto prezioso per la corsa salvezza dopo quello della settimana scorsa contro il Bologna.

Fischi al termine della partita per un Napoli che ha sempre più a rischio la possibilità di confermare il proprio piazzamento europeo, risultato che renderebbe disastrosa la stagione successiva a quella dello storico Scudetto.

Non è bastato l’ennesimo goal di Victor Osimhen, che continua ad essere decisivo sotto porta nonostante sia già con la valigia in mano data la volontà del bomber nigeriano di trasferirsi altrove nel prossimo mercato estivo.

Il nuovo nome per il centrocampo del Napoli, arriva dalla Premier

Operazioni in entrata che in casa Napoli saranno finanziate da questa cessione che si prospetta molto redditizia per le casse del club. Tra le varie ipotesi di nuovi acquisti, nelle ultime ore, vi è quella di Thomas Partey, in rottura con l’Arsenal.

Il centrocampista ghanese, classe 1993, ha un contratto con i Gunners in scadenza il 30 giugno 2025 e Arteta non ha puntato molto su di lui in questa stagione, tanto che ha raccolto solo otto presenze. Si vocifera di Zubimendi come suo possibile sostituto.

Una trattativa alla portata dei club di Serie A, non solo il Napoli sul giocatore

Il club inglese ha già fissato il prezzo. Con 15 milioni la trattativa si chiude e il Napoli vuole puntare su di lui per rinforzare la mediana. Il giocatore cerca una nuova squadra che possa garantirli un minutaggio superiore a quello attuale, anche se la qualificazione a una coppa europea resta una condizione imprescindibile.

Jorginho, suo attuale compagno di squadra, potrebbe fare da intermediario a Londra per convincerlo riguardo alla prossima destinazione della sua carriera. In alternativa Partey potrebbe finire nel mirino della Juventus, chiamata anch’essa a compiere una rivoluzione in mezzo al campo per tornare competitivi anche in Europa.