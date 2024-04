Stanco di tutto questo, torno a casa | UFFICIALE: il club annuncia il ritorno, Hakimi piange di gioia

A sorpresa il ritorno di un grande campione, Hakimi scalpita e si commuove, adesso la squadra è ancora più competitiva

Settimana di Champions molto negativa per il Paris Saint Germain. Il club francese è uscito sconfitto nell’andata dei quarti di finale nella sfida contro il Barcellona. Passato e presente per mister Luis Enrique, con l’ex calciatore Xavi che lo ha battuto al termine di una gara spettacolare e ben giocata da entrambe le compagine, con ancora tutto da decidere al Camp Nou, seppur i blaugrana partano con un discreto vantaggio.

Sembra una maledizione per i parigini che, nonostante cospicui investimenti sul mercato per rinforzare la rosa, non sono ancora riusciti ad alzare il massimo trofeo internazionale, e il presupposto di farcela quest’anno è molto complicato da realizzare.

La magra consolazione sarà l’ennesima vittoria della Ligue 1, con ampio margine rispetto alle rivali che non dispongono di un tasso tecnico delle proprie rose elevato come quello del PSG, anche se ha perso Messi e Neymar in attacco.

Arriva però nelle ultime ore una buona notizia per tutto l’ambiente parigino e che rende molto felice anche l’ex Inter Hakimi, terzino che continua a essere tra i migliori nel suo ruolo in tutta Europa.

Un rientro importante in casa Paris Saint Germain, torna dopo il lungo infortunio

Si tratta del rientro di Sergio Rico che ha ricevuto l’autorizzazione medica per tornare al calcio 11 mesi dopo il grave incidente che lo aveva colpito, quando fu investito da un carro e da un cavallo, fatto che lo ha costretto lontano dai campi con ferite alla testa e al collo.

Il 30enne ha completato test con i medici del PSG ed è stato dichiarato pronto ad allenarsi e giocare di nuovo in modo competitivo. Tutta la soddisfazione sia per il portiere che per tutti i suoi compagni di squadra che non vedono l’ora di riabbracciarlo.

Il felice ritorno di Rico, Donnarumma pronto a concederli il posto

Adesso che il campionato è già in tasca, la possibilità di concederli qualche partita da titolare non è da escludere, con Donnarumma che non è stato impeccabile nella gara di Champions, con qualche responsabilità sulla rete del vantaggio del Barca, a causa di un’uscita avventata in area di rigore.

Per Rico ora conta solo tornare a prendere di nuovo padronanza con il campo e con la porta, per tentare di chiudere degnamente la sua carriera.