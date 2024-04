UFFICIALE: sollevato dall’incarico mentre Allegri dirigeva l’allenamento | Squadra affidata al vice

Arriva il comunicato ufficiale dell’esonero dell’allenatore dopo gli ultimi risultati negativi e le brutte prestazioni.

Dopo una sola vittoria in nove partite e un periodo difficilissimo, tra prestazioni e risultati che non arrivavano, la Juventus è riuscita a rimettersi in carreggiata grazie a due importantissime vittorie casalinghe. L’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio e la gara di campionato contro la Fiorentina.

La prima ha fatto compiere alla Juve un grosso passo in avanti verso la finale della coppa Nazionale che si disputerà a maggio all’Olimpico, con la possibilità di portare a casa il primo trofeo nell’era dell’Allegri-bis; mentre la seconda ha scacciato ansie e paure circa un possibile risucchiamento delle avversarie nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Due obiettivi primari che, se portati a casa, farebbero vedere la stagione della Juve sotto un’altra prospettiva. Anche se i bianconeri dovessero centrare questi due traguardi non è per niente scontata la conferma di Massimiliano Allegri sulla panchina juventina. Il tecnico ha un contratto in scadenza a giugno 2025, ma le voci su un possibile divorzio a fine stagione continuano ad essere insistenti.

Da una parte c’è il malcontento dei tifosi sul modo di giocare della squadra che continua ad essere troppo speculativo e poco propositivo. Dall’altra, invece, la presunta voglia della società di cominciare la prossima stagione con un altro allenatore e quindi aprire un nuovo progetto tecnico.

Juve, continua ad essere viva l’ipotesi Thiago Motta

In tal senso continuano ad essere molto insistenti le voci che vorrebbero Thiago Motta, tecnico rivelazione della stagione con il suo Bologna in piena zona Champions League, sulla panchina bianconera dalla prossima estate. Un’idea che stuzzica tutti all’interno dell’ambiente juventino e che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane.

C’è però da risolvere la questione relativa al lauto ingaggio di Allegri che resterebbe a casa con ancora un anno di contratto da percepire. Vedremo quello che succederà da qui al mese prossimo, intanto è arrivata la comunicazione ufficiale circa l’esonero di un allenatore che per molti può essere considerato una sorta di discepolo di Max, soprattutto per quel che riguarda le idee tattiche.

Modena, arriva l’esonero di Mister Bianco

Il Modena, infatti, ha comunicato ufficialmente l’esonero del tecnico Paolo Bianco che ha pagato la sconfitta nell’anticipo di Serie B di venerdì sera contro il Catanzaro. Un 1-3 netto subito dagli emiliani che sono stati battuti da una squadra tecnicamente più forte e che punta ancora alla promozione diretta in Serie A.

Per il Modena, invece, torna a farsi vivo lo spettro della lotta salvezza e della zona playout. Bianco, oltre alla netta sconfitta contro il Catanzaro, paga anche le ben undici partite consecutive senza successi, con l’ultima vittoria datata addirittura 27 gennaio. Sono solo otto in punti conquistati nelle ultime undici. Nelle ultime ore, quindi, è arrivato il comunicato ufficiale della società modenese che solleva dall’incarico Mister Bianco e fa sapere che comunicherà a breve il nome del nuovo tecnico.