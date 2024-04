Milan, trovato il nuovo Pato in una favela: sotto contratto dal prossimo 1 luglio | Già pronta la numero 7

I rossoneri hanno identificato un gioiello brasiliano che potrebbe ripercorrere le orme del Papero a fine anni 2000.

Nell’estate del 2007, dopo la settima Champions League vinta ad Atene contro il Liverpool, Adriano Galliani riuscì a convincere il Presidente Berlusconi a spendere più di 20 milioni di euro per un ragazzino brasiliano che non aveva ancora compiuto 18 anni.

Ovviamente stiamo parlando di Alexandre Pato che aveva già incantato in patria con l’Internacional de Porto Alegre, veniva visto come il futuro crack del calcio internazionale ed il Milan riuscì a strappare all’Inter, oltre che ad altri club europei, che si era già interessata al calciatore.

Pato non tradì le attese e, dopo aver aspettato sei mesi per poter essere tesserato e poter esordire con la maglia del Milan, da gennaio 2008 in poi cominciò a far vedere tutte le sue straordinarie qualità tecniche, tutta la sua classe, la sua capacità di andare in rete e le doti eccezionali da velocista.

Il Milan era sicuro di avere in mano ed in rosa il futuro Pallone d’Oro. Non solo il Milan però. Oltre che in rossonero, infatti, Pato cominciò a fare la differenza e diverse meraviglie anche con la maglia della Nazionale brasiliana e quando si accendeva rilasciava lampi accecanti da grandissimo calciatore che ancora adesso fanno luccicare gli occhi ai tifosi rossoneri e a tutti gli appassionati di calcio.

Milan, sarà brasiliano il nuovo proprietario della sette?

Gli infortuni in serie e i ripetuti problemi fisici e muscolari hanno rovinato una straordinaria carriera che poteva portarlo davvero a livelli altissimi e, a distanza di oltre quindici anni dal suo straordinario esordio con gol contro il Napoli in Serie A, i rimpianti su ciò che poteva essere (e diventare) e non è mai stato, restano davvero tantissimi.

Guardando al presente, intanto, il Milan sembra aver individuato il suo nuovo Pato a cui Adli – attuale proprietario della numero sette che fu del Papero – cederebbe volentieri la maglia. Parliamo di un altro brasiliano, cioè del 19enne Thalys che non ha ancora esordito con la prima squadra del Palmeiras, ma che da tempo sta incantando nelle giovanili con grandi giocate e tanti gol.

Milan, ecco chi è Thalys. Lo vuole già mezza Europa

Thalys, nella sua prima stagione con la squadra Under-17 del Palmeiras, ha segnato sette gol, seguiti da altri otto in undici presenze l’anno successivo, arrivando persino a giocare con la squadra Under-20. La sua crescita è stata costante, culminando con il riconoscimento come miglior giocatore della FAM Cup e la vittoria della Copa do Brasil Sub-17, sempre con il Palmeiras.

Nonostante non sia un attaccante puro, ma piuttosto un trequartista atipico, Thalys sta attirando l’attenzione dei grandi club, tra cui il Milan, con i suoi numeri impressionanti e la sua particolare struttura fisica. Quest’ultima, più che a Pato, lo fa paragonare a Rivaldo, soprattutto per la sua altezza e agilità. I rossoneri dovranno guardarsi dalla concorrenza di club come Barcellona, Manchester United, Chelsea e Manchester City che si sono già interessati al suo talento.