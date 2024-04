Non resterai con noi, ti abbiamo ceduto | Giuntoli scarica il pupillo: a fine anno torna in Premier League

Aria di cambiamento in casa Juventus. Giuntoli cede un pupillo di Massimiliano Allegri. A fine anno tornerà in Premier League.

Triste spettatrice della tre giorni di coppe europee alle quali non ha preso parte a causa della penalizzazione in classifica comminatale al termine della scorsa stagione, la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a far visita al Torino di Ivan Juric in occasione del derby della Mole valevole per la 32esima giornata di campionato in Serie A.

Un match, quello in programma oggi (sabato 13 aprile) alle 18.00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, che Vlahovic e compagni proveranno ovviamente a portare a casa per confermarsi in terza posizione con quattro punti di vantaggio sul Bologna di Thiago Motta e centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle su Lazio in Coppa Italia e Fiorentina in campionato.

Un’affermazione, quella contro i rivali cittadini, che, qualora arrivasse, porterebbe ancora più entusiasmo tra le file della Vecchia Signora i cui obiettivi, visto l’abbandono del sogno scudetto, sono la qualificazione in Champions League e la vittoria della coppa nazionale.

Un trofeo, quest’ultimo, al quale i piemontesi puntano fortemente non solo per garantirsi eventualmente l’accesso a una manifestazione continentale (l’Europa League), ma anche per riportare sulla sponda bianconera del Po un titolo che, in generale, manca dalla stagione 2020-2021.

Juventus, tutti importanti ma nessuno indispensabile

Abbandonato ormai da settimane il sogno scudetto, la Juventus del patron Ferrero ha iniziato a guardare alla prossima stagione mettendo sul tavolo quelle che potrebbero essere le mosse da attuare, tanto in entrata quanto in uscita, in sede di calciomercato la prossima estate.

Una sessione di trattative, quella che scatterà il prossimo 1 luglio, che per i piemontesi segnerà l’inizio di una sorta di rivoluzione che potrebbe portare anche a qualche addio illustre prima dell’inizio della stagione 2024-2025. Addii illustri come quelli di Vlahovic, Chiesa, Danilo, Bremer, Yildiz e McKennie i quali, sebbene centrali nei piani di Massimiliano Allegri, potrebbero lasciare Torino nelle prossime settimane in caso di offerta vantaggiosa.

Per Arthur non c’è spazio nella Juve: il brasilianno verso il ritorno in Premier League

Attualmente legato alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto dalla Juventus, Arthur dovrebbe tornare alla Continassa il prossimo 1 luglio vista la volontà del club viola di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Nonostante una buona stagione sotto la guida di Vincenzo Italiano, la società di Rocco Commisso ha infatti già deciso di non voler procedere all’acquisto a titolo definitivo del centrocampista brasiliano il quale, stando a quanto riportato dagli spagnoli di fichajes.net, il prossimo anno potrebbe tornare in Premier League dove, ormai dimenticata la triste esperienza tra le file del Liverpool, è forte l’interesse di West Ham, Arsenal ed Everton.