Thiago Motta ha detto finalmente SI: l’annuncio UFFICIALE arrivato poco fa | Si porta dietro il suo pupillo

Il tecnico rossoblù continua ad essere al centro delle attenzioni di molti top club dopo lo straordinario cammino con il suo Bologna.

“Così si gioca solo in Paradiso”. Questo è uno striscione che capeggia in una delle curve più felici d’Italia, ma anche un post che spesso si legge sui social ed è scritto da diversi tifosi, anche abbastanza illustri, del Bologna. Queste sei parole descrivono alla perfezione quello che si sta vivendo nel capoluogo emiliano in questa stagione.

Forse nemmeno il più ottimista tra i tifosi felsinei si sarebbe aspettato una stagione così. Il Bologna è quarto in classifica, esprime un gran calcio, gioca benissimo, fa tanti gol e ha fatto innamorare e divertire tutta l’Italia. Il quarto posto in classifica è la naturale conseguenza di tutto ciò.

In questo momento i rossoblù sarebbero per la prima volta nella loro storia in Champions League, ma anche se non dovesse arrivare l’Europa pregiata, ne arriverà sicuramente una e sarà comunque una stagione storica per gli emiliani che, ora come ora, sarebbero nella più importante competizione continentale per club anche con il quinto posto.

L’artefice principale di tutto ciò, insieme alla società ed alla dirigenza, è sicuramente l’allenatore. Thiago Motta sta facendo innamorare tutta l’Italia e continua a mostrare il suo calcio aggressivo, spumeggiante, divertente e sbarazzino contro qualsiasi squadra si trovi davanti. Il pareggio di Frosinone ha un po’ fermato la corsa dei felsinei, ma il vantaggio verso le dirette concorrenti resta cospicuo.

Juve, si continua a parlare di Thiago Motta

Non è un caso che Thiago Motta resti uno degli allenatori più desiderati e discussi dell’intero panorama continentale. Si era parlato in passato di Napoli e Milan, si è parlato di Paris Saint Germain e Barcellona, ma al momento sembra la Juventus la squadra maggiormente interessata al suo profilo.

Per alcuni addetti ai lavori, in realtà, ci sarebbe già un accordo di massima tra l’ex tecnico dello Spezia ed il club bianconero che, a questo punto, si libererebbe di Massimiliano Allegri con un anno di anticipo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma la pista resterà aperta fino alla fine.

Bologna, torna a disposizione Beukema

In questo Bologna, poi, ci sono tanti calciatori che hanno sorpreso o comunque si stanno affermando e che saranno sicuramente uomini mercato. Tra di loro c’è sicuramente il difensore olandese Sam Beukema che è stato acquistato l’estate scorsa dall’Az Alkmaar.

Una stagione molto positiva in cui ha mostrato una buona tecnica di base, capacità di far male in area avversaria, ma anche ottima lettura delle situazioni in fase difensiva. Contro il Frosinone ha dato forfait per un problema muscolare, mentre è pienamente recuperato per la sfida di sabato sera contro il Monza. Beukema, infatti, è stato regolarmente convocato da Thiago Motta.