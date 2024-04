De Laurentiis, altro che Manna: rivuole il vecchio ds | Scoppia la lite tra club, sfidati i bianconeri

Il Presidente del Napoli dovrà mettere pesantemente mano a squadra e dirigenza in vista della prossima stagione.

A distanza di quasi un anno dalla splendida serata in cui si festeggiò il terzo storico Scudetto della storia in quel di Udine, di quel Napoli non è rimasto praticamente nulla, a parte quasi tutti i calciatori. La squadra partenopea ha vissuto una stagione tragicomica, con tre cambi di allenatori in panchina, l’eliminazione anzitempo da Coppa Italia e Supercoppa Italiana e l’attuale settimo posto in classifica.

Gli azzurri sono usciti quasi subito dalla lotta per difendere il titolo ed ora sono anche lontanissimi dalla zona Champions League. Il giocattolo quasi perfetto della stagione scorsa, insomma, si è rotto e, in tal senso, la colpa viene data quasi esclusivamente al presidente Aurelio De Laurentiis che ha fatto fuggire via figure fondamentali per la squadra e non le ha rimpiazzate a dovere.

Prima la perdita di Luciano Spalletti che è stato sostituito dopo quasi un mese con Rudi Garcia, salvo poi esonerarlo e chiamare Walter Mazzarri che a sua volta è stato licenziato per far posto all’attuale tecnico Calzona. Poi, come se non bastasse, ecco l’addio anche di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo azzurro, decisivo nella crescita della squadra e della rosa negli ultimi anni.

In vista della prossima stagione, però, De Laurentiis ha intenzione di azzerare tutto, ripartire quasi da zero e non fare più gli stessi errori. In panchina dovrebbe sedersi l’attuale allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano che era già stato cercato la scorsa estate. Il sogno di ADL, però, sarebbe Antonio Conte e si spera ancora di convincerlo ad accettare la proposta azzurra.

Napoli, cambia anche il ds

Non solo l’allenatore però. Per far partire una campagna di rafforzamento della squadra sul mercato, che vedrà sicuramente il Napoli impegnato a cercare un difensore, un centrocampista che dovrà sostituire Zielinski ed un attaccante al posto del certo partente Osimhen, bisognerà anche scegliere un direttore sportivo che possa ripercorrere le orme di Giuntoli.

Da settimane ormai si parla di Manna, attuale dirigente juventino che potrebbe arrivare a Napoli da un momento all’altro. Anche sulla scelta del ds, però, il vero sogno di Aurelio De Laurentiis è un altro. Si tratta dell’attuale direttore sportivo del Newcastle, Dan Ashworth che tanto bene ha fatto con i Magpies in questi anni.

Napoli, si tenta l’inserimento per Ashworth

Ashworth, però, sembra ad un passo dal Manchester United anche se i Red Devils, negli ultimi tempi, stanno avendo difficoltà a chiudere un affare che sembrava praticamente fatto. L’ex ds dello United, John Murtough, intanto, si è dimesso dal suo ruolo e lascerà il club dopo oltre dieci anni, in cui ha ricoperto vari ruoli all’interno dell’organigramma aziendale.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra United e Newcastle in cui si parlerà ancora una volta della figura di Ashworth che il Manchester vuole a tutti i costi. Probabilmente ci sarà bisogno di un indennizzo economico, ma il Napoli resta alla finestra ed è pronto ad approfittarne.