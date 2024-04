Finalmente un nuovo Buffon in Serie A: tocca a lui salvare la barca | È arrivata l’occasione della vita

L’ex portiere della Juve resta uno dei migliori, se non il migliore, estremo difensore di tutti i tempi, ma il nostro campionato è pronto ad accoglierne un altro.

Nell’ormai lontanissimo novembre 1995 fece il suo esordio in Serie A un giovane ragazzino di appena diciassette anni. Si giocava Parma-Milan e, a quei tempi, era una sfida Scudetto. I rossoneri erano allenati da Fabio Capello e avrebbero poi vinto, a fine stagione, il loro quarto titolo in cinque anni, ma soprattutto potevano contare su uno squadrone composto, tra gli altri, da Roberto Baggio, Boban, Donadoni, Weah e Savicevic.

Il Parma era allenato all’epoca da Nevio Scala e arrivava da diverse affermazioni in campo europeo. Nei ducali si fece male il portiere titolare, Luca Bucci e l’allenatore decide di lanciare dal 1′ un certo Gianluigi Buffon. Quest’ultimo fece una partita impressionante e parò tutto quello che si poteva parare ai campioni rossoneri.

Si era già capito ampiamente che ci si trovava di fronte ad un predestinato a tutti gli effetti e che la carriera di quel diciassettenne sarebbe potuta essere leggendaria. Così poi effettivamente è stato. Al momento Buffon viene considerato da molti il portiere più forte di tutti i tempi.

Oltre alla Coppa del Mondo vinta grazie alle sue parate, i tantissimi trofei conquistati con Nazionale, Juventus e Paris Saint Germain, le parate sensazionali fatte nel corso della sua carriera, la cosa che ha impressionato di più di Buffon è stata la sua longevità e i suoi quasi 30 anni di carriera da calciatore.

Da Buffon a Szczesny, la porta juventina è comunque al sicuro

Gigi, infatti, si è ritirato dal calcio giocato soltanto nella scorsa estate all’età di 45 anni. Ha battuto il record di presenze in Serie A ed in Nazionale e difficilmente potrà essere eguagliato da qualcuno nei suoi numeri. Il nostro calcio, intanto, si consola con i vari Donnarumma, Vicario, Di Gregorio e Carnesecchi, ma difficilmente nascerà un altro Gigi Buffon.

Il suo posto alla Juventus è stato preso dal polacco Szczesny che, a parte qualche disattenzione, resta un portiere molto affidabile ed è considerato uno dei più forti della nostra Serie A e dell’intero panorama continentale ed internazionale. Ci sono squadre, però, che sono alla ricerca di un portiere per la prossima stagione.

Mercato, Lazio e Fiorentina su Rui Silva

Lazio e Fiorentina su tutte, infatti, cercano un estremo difensore affidabile ed hanno puntato l’attenzione verso Rui Silva del Betis Siviglia. L’estremo difensore portoghese, classe 1994, sta facendo molto bene con il club andaluso, ma potrebbe lasciarlo per cambiare aria e provare una nuova esperienza.

Già in passato, per Rui Silva, si erano fatte avanti diverse squadre europee come il Nottingham Forest, l’Ajax, l’Everton, il Porto ed il Benfica ma poi non se n’è mai fatto nulla. Adesso, il portiere portoghese, con una clausola rescissoria da 40 milioni presente nel suo contratto valido fino al 30 giugno 2026, potrebbe davvero partire, con Lazio e Fiorentina che restano alla finestra.