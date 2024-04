Un camerunense a Roma: i Friedkin ricostruiscono il tridente Ibarbo-Doumbia-Gervinho | Operazione UFFICIALE

Novità di mercato in casa Roma, pronto il contratto per il forte camerunense, si ricompone il tridente che ha fatto la fortuna dei giallorossi lo scorso decennio

Nello scorso decennio l’attacco della Roma era pieno zeppo di fisicità e di talento grazie a due attaccanti della Costa D’Avorio come Gervinho e Doumbia e il colombiano Ibarbo, imprevedibili e rapidi nelle loro imbucate in mezzo alle retroguardie avversarie. La loro permanenza nella Capitale è ricordata con affetto dai tifosi giallorossi, in anni in cui la Roma era in pianta stabile in Champions League, competizione in cui aspira di tornare già dalla prossima stagione.

Compagno di squadra all’epoca di questo tridente dal sapore esotico è l’attuale allenatore della Roma, Daniele De Rossi, che prima di tutto è stato perno di centrocampo, bandiera e capitano nell’ultima parentesi della sua carriera da calciatore.

In panchina De Rossi sta meritando la riconferma dopo aver accettato il ruolo di traghettatore dopo l’esonero di José Mourinho, cacciato dai Friedkin dopo due stagioni e mezzo, con la squadra sprofondata al nono posto in classifica.

A prescindere da come finirà questo campionato, il mercato estivo potrebbe regalare delle sorprese. Potrebbe ricostruirsi a Roma un tridente simile a quello di cui abbiano accennato poco sopra, con la presenza di Lukaku ed Abraham, tornato dall’infortunio, che potrebbe vedere un nuovo innesto di livello.

Il bomber del Camerum associato alla Roma, può seguire le orme di Gervinho e di Doumbia

Si tratta di Vincent Aboubakar che lascerà il Besiktas alla fine della stagione. Il trentaduenne, 28 presenze e 11 gol in questa stagione, è tornato a indossare la maglia da titolare con i bianconeri nell’ultima gara contro il Basaksehir.

L’ultima volta era accaduto a dicembre scorso contro l’Ankaragucu, prima della rottura con il club in un campionato pieno di polemiche come quello turco e della sua partecipazione alla Coppa D’Africa.

La situazione in casa Roma in vista dell’inizio del mercato estivo

Un attaccante di esperienza internazionale e dagli ottimi numeri realizzativi che potrebbe portare reti nell’attacco della Roma, che vedrà anche il rientro dal prestito alla Fiorentina di Andrea Belotti.

Ancora però c’è da sciogliere il nodo del nuovo direttore sportivo che prenderà posto del portoghese Tiago Pinto, che ha lasciato la Capitale al termine del mercato di riparazione di gennaio.