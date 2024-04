Togliti i paraocchi, hai fallito | Pioli, il rimprovero arriva dalla dirigenza: delusione per la scelta-kamikaze

Il Milan perde contro la Roma e Pioli viene rimproverato dalla società. La scelta fatta dal tecnico non è andata giù alla dirigenza.

Messo in archivio il primo round dei quarti di finale di Europa League, che l’ha visto perdere in casa contro la Roma di Daniele De Rossi, il Milan di Stefano Pioli torna a concentrarsi sul campionato e vola a Reggio Emilia per affrontare il desolato Sassuolo di Davide Ballardini in occasione della 32esima giornata di Serie A.

Una sfida, quella tra neroverdi e rossoneri in programma al Mapei Stadium, la cui posta in palio vale moltissimo tanto per i padroni di casa, chiamati a vincere per tirarsi fuori dalla zona retrocessione, quanto per gli ospiti, desiderosi di portare a casa la sesta vittoria consecutiva in gare di campionato dopo quelle ottenute su Lecce, Fiorentina, Hellas Verona, Empoli e Lazio.

Cinque vittorie, queste, che hanno permesso al Diavolo di portarsi in seconda posizione alle spalle dell’Inter e davanti alla Juventus, che, stando alle previsioni della vigilia, potrebbero diventare tranquillamente sei salvo clamorosi scivoloni contro la formazione emiliana.

Una formazione, quella di proprietà della famiglia Squinzi, contro la quale, appena due anni fa, i meneghini festeggiarono meritatamente la conquista del loro 19esimo scudetto, arrivato a distanza di undici anni dalla precedente affermazione datata stagione 2010-2011.

Leao e Giroud non brillano, la Roma passa a San Siro

Uscito sconfitto per 0-1 dal match valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma della famiglia Friedkin, il Milan di Gerry Cardinale si morde le mani per una sconfitta sicuramente evitabile che mette chiaramente in salita la gara di ritorno in programma allo Stadio Olimpico tra una settimana.

Un sconfitta, quella maturata contro i giallorossi, frutto non solo del gol incassato da Mancini al 17′ del primo tempo, ma anche dello scarso apporto fornito da Leao e Giroud i quali, sebbene intoccabili nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, hanno completamente deluso le aspettative della vigilia disputando una gara molto al di sotto delle loro qualità. Una gara, soprattutto quella del centravanti francese, macchiata da una clamorosa traversa colpita nel finale in seguito a un’azione straripante di Samuel Chukwueze.

Non è possibile sbagliare questa roba qua… Ma togliamo Leão e lasciamo in panchina Jovic. pic.twitter.com/DmHWsd7A5r — Psycho (@PsychoRebic) April 11, 2024

I tifosi del Milan criticano Pioli: un talento come Chukwueze non può marcire in panchina

Uscito sconfitto col suo Milan dalla gara andata dei quarti di finale di Europa League giocata contro la Roma, negli istanti successivi al match contro i capitolini Stefano Pioli è stato aspramente criticato dai tifosi rossoneri per l’incapacità di sfruttare appieno il tanto talento a sua disposizione. Un talento, del quale è sicuramente provvisto Samuel Chukwueze, il quale, mandato in campo al 33′ del secondo tempo dal tecnico parmigiano, ha immediatamente seminato il panico tra le maglie della difesa romanista.

Un giocatore dalle innate qualità tecniche, il nigeriano, che, nonostante lo scarso minutaggio concessogli fin qui dal suo allenatore, è riuscito comunque a guadagnarsi l’affetto e il supporto dei tifosi milanisti, i quali ora sperano di vederlo in campo con maggiore continuità, visti anche i sempre più frequenti black out di Rafael Leao.