Stanco di marcire in questo circo | Marotta, contratto risolto immediatamente: non mancherà a nessuno

Fulmine a ciel sereno in casa Inter: il contratto è stato risolto immediatamente. La comunicazione è arrivata direttamente da Marotta.

Ormai vicinissima alla vittoria del 20esimo scudetto della sua storia, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad aprire i cancelli di San Siro all’arrembante Cagliari di Claudio Ranieri in occasione della 32esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella tra meneghini e sardi in programma domani (domenica 14 aprile) alle 20.45, il cui pronostico pende ovviamente tutto a favore dei padroni di casa i quali, sulla carta nettamente superiori agli avversari, non dovrebbero avere grosse difficoltà contro la comunque rispettabile formazione isolana, la quale proverà sicuramente a dire la sua vista la necessità di conquistare punti utili nella corsa alla salvezza.

Una corsa, quella dei cagliaritani alla permanenza in massima serie, sulla quale il Biscione è pronto a far prevalere la voglia di mettere in bacheca un titolo di campione d’Italia che, sfiorato solamente due anni fa, manca in Viale della Liberazione dalla stagione 2020-2021.

Un’annata, quella, conclusa in prima posizione sotto la guida di Antonio Conte, alla quale Lautaro e compagni daranno meritato seguito nei prossimi giorni con la conquista del 20esimo scudetto che garantirà, a sua volta, la cucitura sul petto di quella tanto desiderata seconda stella.

Inter, ecco chi dirà sicuramente addio a fine stagione

Competitiva tanto per quanto riguarda i titolari quanto per le cosiddette riserve, l’Inter di Steven Zhang pensa anche alla prossima stagione e prepara la lista coi nomi di quegli elementi che, dal prossimo agosto, non dovrebbero rientrare nei piani di Simone Inzaghi.

Una lista, contenente i nominativi di tutti quei giocatori in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, al cui interno, salvo clamorosi ripensamenti, dovrebbero figurare Davy Klassen, Stefano Sensi, Juan Cuadrado e Alexis Sanchez.

Inter, Sanchez verso la Turchia: il cileno piace al Trabzonspor

Tornato all’Inter lo scorso agosto dopo l’addio dell’estate 2022, Alexis Sanchez potrebbe nuovamente lasciare il club meneghino per andare a cercare maggiore fortuna in una nuova squadra pronta a garantirgli tutto lo spazio finora non concessogli in nerazzurro da Simone Inzaghi.

Una nuova squadra, che stando a quanto venuto a galla in queste ore potrebbe essere il Trabzonspor, la quale, ascoltata la volontà del giocatore, si prepara a mettere sul tavolo un’offerta vantaggiosa che, a 35 anni suonati, potrebbe anche essere l’ultima della carriera per il cileno ex Arsenal e Barcellona.