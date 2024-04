Io non torno, specie con quest’offerta ridicola | Sarri ‘sputa’ sul rientro: rifiutata ufficialmente la panchina

Dopo l’addio alla Lazio delle scorse settimane, Maurizio Sarri ha detto no al ritorno in panchina. L’offerta ricevuta è ai limiti del ridicolo.

Rimasto senza squadra dopo l’addio alla Lazio dello scorso 13 marzo, Maurizio Sarri continua a godersi il proprio riposo forzato in attesa di ricevere, in vista della prossima stagione, un’offerta vantaggiosa che possa soddisfare le sue ambizioni.

Ambizioni che, chiaramente non realizzate alla guida della formazione biancoceleste, lo hanno visto andare via da Roma dopo aver ottenuto il quinto posto nella stagione 2021-2022 e il secondo in quella 2022-2023. Due traguardi, questi, sicuramente non trascurabili ai quali, però, non sono state accostate le vittorie di trofei.

Trofei che, mancanti in generale dalle parti di Formello dall’affermazione in Supercoppa Italiana contro la Juventus del 22 dicembre 2019, erano stati speranzosamente messi in conto da tifosi e addetti ai lavori laziali al momento dell’arrivo in riva al Tevere del tecnico toscano che, giunto con grande entusiasmo nella capitale, esattamente un mese fa si è trovato costretto ad abbandonare la nave a causa di una situazione negativa non più sopportabile.

Una situazione negativa, che prima del suo addio aveva visto la Lazio mettere in fila ben quattro sconfitte consecutive tra campionato e Champions League, la cui risoluzione è stata affidata alle conoscenze e all’esperienza di Igor Tudor il quale, nelle sue prime tre gare alla guida degli Aquilotti, ha ottenuto una vittoria e due sconfitte.

Sarri, rifiutata l’offerta dello Spartak Mosca: il tecnico toscano vuole giocare in Champions

Dimessosi dalla Lazio lo scorso 13 marzo in seguito ai pessimi risultati delle settimane precedenti, Maurizio Sarri resta in attesa di ricevere un’offerta allettante da qualche società prestigiosa che gli permetta di tornare in panchina già la prossima stagione.

Un’offerta che, stando a quanto riportato dai russi di Championat, il tecnico toscano avrebbe sorprendentemente ricevuto dallo Spartak Mosca che, attualmente sesto in graduatoria nel massimo campionato nazionale, avrebbe però ottenuto un secco no dal tecnico italiano, il quale preferirebbe restare in Italia o comunque in uno dei top cinque campionati d’Europa per partecipare alla Champions League la prossima annata.

Sarri al Milan la prossima stagione: l’ex Lazio pronto a prendere il posto di Pioli

Al termine del campionato mancano ancora sette partite, ma molte squadre di Serie A sono già al lavoro in vista della prossima stagione attorno alla quale, ormai da qualche giorno, hanno iniziato a circolare già diverse voci a dir poco clamorose riguardanti alcune trattative che potrebbero andare in porto nei prossimi mesi.

Trattative, come quella riguardante il possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina del Milan, che, stando sempre a quanto riferito dal poc’anzi menzionato quotidiano russo, Championat, sarebbe il motivo per il quale l’ex tecnico di Lazio e Juventus avrebbe detto no allo Spartak Mosca. Al momento sembra comunque improbabile l’addio al Diavolo da parte di Pioli che, legato al club meneghino da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, dovrebbe essere confermato sulla panchina rossonera anche per la prossima stagione.