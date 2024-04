C’è un altro ‘caso Chiesa’: si è fatto malissimo, immagini non adatte a persone sensibili | Bianconeri in lacrime

Poco più di due anni fa il grave stop per l’esterno bianconero che ha dovuto rallentare l’ascesa di una carriera che lo stava vedendo esplodere.

Gli anni alla Fiorentina in cui ha mostrato tutto il suo talento, già da giovanissimo figlio d’arte, ed in cui ha attirato su di sé gli occhi dei grandi club e della Nazionale. Nell’estate 2020 arriva la Juve, che batte tutti sul tempo, e lo preleva dalla società viola per una cifra vicina ai sessanta milioni.

Federico Chiesa, in bianconero, non soffre particolarmente il salto di qualità da una squadra di medio-alta classifica al club più titolato d’Italia, e comincia subito a far vedere tutta la sua classe e le sue enormi qualità tecniche, atletiche e quell’enorme facilità a saltare l’uomo e puntare la porta avversaria.

La sua consacrazione definitiva, però, arriva nell’estate 2021 quando, grazie anche a due suoi gol decisivi e bellissimi – contra l’Austria e contro la Spagna – trascina l’Italia di Roberto Mancini all’insperata vittoria dell’Europeo e diventa una sorta di eroe Nazionale.

Da quel momento in poi Federico deve sono confermarsi, ma la sfortuna li tappa le ali pesantemente. In un match di campionato contro la Roma del gennaio 2022, infatti, Chiesa subisce un gravissimo infortunio al ginocchio ed è costretto a fermarsi per tantissimo tempo. Rientra in campo dopo poco meno di un anno, ma la stagione scorsa è fortemente condizionata dal grave stop.

Da Chiesa a Lovric, per lo sloveno si teme un lungo stop

Questa stagione doveva essere quella del rilancio per l’ex Fiorentina, ma dopo una partenza bruciante e diversi gol e assist, continua a subire leggeri stop muscolari e non riesce a trovare continuità. Pochi gol negli ultimi mesi e soltanto qualche giocata sporadica delle sue. In Nazionale, però, spesso si ritrova e tutti sperano possa essere ancora decisivo al prossimo Europeo tedesco.

La speranza, però, è che Chiesa abbia già pagato il suo conto alla sfortuna e possa trovare quella continuità che merita e che potrebbe rilanciarlo ancora una volta nei grandi palcoscenici calcistici. In queste ore c’è grande apprensione per un altro bianconero, questa volta dell’Udinese, il centrocampista Sandi Lovric.

Grave infortunio, Udinese in ansia per Lovric

Lo sloveno ha accusato un problema muscolare nel match di lunedì sera contro l’Inter. Subentrato nel secondo tempo della gara, infatti, inizialmente sembrava potesse aver accusato un problema alla testa, ma dopo si è capito che l’infortunio era alla gamba.

Le sue effettive condizioni di salute non sono state ancora chiarite e solo gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno la gravità reale del suo problema. Il rischio, però, è che per Lovric potrebbe esserci lui un lungo stop che comprometterebbe il suo finale di stagione. Il giocatore, infatti, non è riuscito ad uscire dal terreno di gioco sulle sue gambe ed ha avuto bisogno della barella.