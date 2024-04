Giroud ha dato il suo OK: trovato il nuovo 9 del Milan | Non è una prima punta ma si ispira a Dybala

Il Milan ha deciso chi sarà il sostituto di Giroud nell’attacco dei rossoneri, ha caratteristiche più da seconda punta e da numero 10, ecco di chi si tratta

Lo stato di forma ottimale dell’ultimo periodo fa ben sperare in vista del termine di questa stagione. I cinque successi di fila in campionato hanno consentito al Milan di allungare sulla Juventus al secondo posto in classifica e di blindare per il quarto anno consecutivo la partecipazione dei rossoneri alla Champions.

Ma l’obiettivo principale in questo momento è alzare il trofeo dell’Europa League nonostante il complicato cammino verso la finale. La storia del club a livello internazionale obbliga Stefano Pioli a provare a riportare una coppa estera nella bacheca rossonera dopo ben 17 anni.

Nonostante sia ancora tutto da decidere, la dirigenza sta iniziando a lavorare per costruire il Milan del futuro e a valutare le possibili operazioni del prossimo calciomercato estivo, con Furlani e Ibrahimovic che hanno già individuato alcuni interessanti profili.

Uno dei compiti più complicati sarà quello di sostituire degnamente Olivier Giroud che ha già dichiarato che lascerà l’Italia per trasferirsi in MLS al Los Angeles F.C. per gli ultimi scampoli della sua carriera.

La nuova idea per l’attacco del Milan che sarà orfano dei goal di Giroud

Il centravanti francese è stato decisivo negli ultimi anni, trovando sempre la doppia cifra e siglando reti molto pesanti, oltre a sfatare finalmente la maledizione della maglia numero 9 che aveva colpito i successori di Pippo Inzaghi.

Per rinforzare il reparto offensivo il Milan sta pensando ad Ez Abde, seconda punta in forza al Real Betis, marocchino del 2001 acquistato dal Barcellona ma con i blaugrana che hanno mantenuto sul giocatore una clausola sulla futura rivendita del 50%, condizione che inevitabilmente farà lievitare il prezzo del suo cartellino.

Ez Abde non basta, servirà un altro bomber per il Milan

Il mister degli andalusi Pellegrino lo ha spesso tenuto in panchina, preferendo a lui Isco o Fekir, motivo per cui la sua partenza è molto plausibile. Un’altra possibile scommessa per la dirigenza milanista che ha dimostrato di riuscire a rinforzare la rosa con tanti giovani talenti che si sono ben espressi nel nostro campionato, come è successo negli ultimi mesi con Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek.

Verosimile che il possibile arrivo di Ez Abde non basterà per risolvere la grana centravanti ma che l’acquisto del talentino africano sarà accompagnato da quello di una punta che sarà più in prossimità dell’area di rigore avversaria.