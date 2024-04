È il peggior nemico di Inzaghi, ma così è troppo | L’intervento killer gli costa la carriera: si ritira dal calcio

Non ha fatto chiudere occhio a Inzaghi regalandoli la delusione più grande della sua carriera, adesso è protagonista di un intervento killer che ha rovinato la carriera dell’avversario

Simone Inzaghi sta per chiudere la sua terza stagione sulla panchina dell’Inter con la vittoria del suo primo Scudetto da allenatore. Un percorso in crescendo quello del tecnico italiano che è stato protagonista di un percorso netto in campionato, con nessun avversario in grado di mantenere l’elevata media punti dei nerazzurri, ancora in corsa per battere il record fissato a quota 102 in Serie A.

Una squadra che gioca a memoria, con le seconde linee che danno sempre il loro contributo quando entrano in campo, come è successo nell’ultima giornata a Udine, con la gara decisa dalla zampata sotto porta di Frattesi.

Resta il rammarico di essere usciti troppo presto in Champions League agli ottavi di finale ai calci di rigore nel ritorno di Madrid contro l’Atletico di Diego Simeone in un momento di gran forma dei nerazzurri, che avevano vinto fino a lì tutte le partite disputate nel 2024.

I presupposti di bissare l’importante cammino europeo della scorsa annata c’erano tutti ma non sono stati perseguiti in una partita in cui l’Inter non ha avuto la forza di dominare gli spagnoli.

Grealish e il suo brutto intervento, ha sulla coscienza una carriera

A giugno 2023 Inzaghi si è giocato la Champions nella finale contro il Manchester City, giocando alla pari della corazzata guidata da Pep Guardiola. Una grande delusione per il popolo nerazzurro e per il mister. In campo per i Citizens anche Jack Grealish, fantasista inglese.

Il giocatore si è reso protagonista due anni fa di un intervento killer sul terzino del Leeds Stuart Alan Dallas che ha appena annunciato il ritiro dal calcio giocato. Da quell’infortunio grave al ginocchio non è più sceso in campo fino a questa definitiva decisione.

Le dichiarazioni di Dallas, affranto per l’addio dal calcio

Dallas, in una lettera pubblicata sui social, ha spiegato di aver tentato di tutto pur di rientrare ma ogni cura è risultata vana e il recupero non è stato possibile.

Queste le sue parole: “Nonostante gli sforzi, il mio corpo non dava segni di miglioramento. Ho dovuto accettare il fatto che il mio ginocchio abbia subito un danno irreparabile e che non tornerò a giocare come calciatore professionista. Sono ovviamente devastato“.