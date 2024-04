Hysaj, tragico incidente a Roma: l’auto prende fuoco con la famiglia dentro | Il racconto

Una tragedia sfiorata. Lunedì sera il calciatore della Lazio Hysaj era in macchina con il suocero. Al volante della Ferrari recentemente comprata dal giocatore della Lazio per 160mila euro c’era il padre della moglie del calciatore albanese. All’improvviso la macchina ha cominciato a bruciare e le portiere non si aprivano. A pochi metri dell’auto c’era anche la moglie di Hysaj, che, spaventata, non sapeva come intervenire. Alla fine i due uomini sono riusciti a salvarsi, ma la macchina è completamente distrutta. Da capire cosa abbia causato l’incendio, ma l’ipotesi più probabile è quella di un errore di fabbricazione. Si indaga in tal senso. Hysaj è rimasto illeso e negli ultimi giorni si è regolarmente allenato con la squadra.

