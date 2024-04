ADL, trovato il nuovo allenatore: lo fa atterrare con un volo internazionale | Sarà il più pagato della Serie A

Il Napoli decide di puntare su un allenatore internazionale per aprire un nuovo ciclo vincente, sarà il tecnico più pagato della Serie A

I tifosi e i giocatori del Napoli non vedono l’ora di mettere in archivio questa tribolata stagione che non ha dato nessuna continuità allo storico Scudetto ottenuto l’anno scorso. I partenopei sono al settimo posto in classifica e hanno come obiettivo minimo quello di confermare un piazzamento europeo anche se la mancata partecipazione alla prossima Champions League peserà sull’appeal del club per potenziali colpi in entrata.

Si prospetta una rivoluzione per gli azzurri con il mercato estivo che sarà finanziato dalla cessione del bomber nigeriano Victor Osimhen che dovrebbe consentire di ottenere oltre 100 milioni da investire per rinforzare la rosa.

Dovrebbe essere Manna il nuovo uomo mercato del Napoli, con l’obiettivo di scovare talenti in giro d’Europa da far crescere e rivendere con delle plusvalenze per mantenere in attivo il bilancio societario.

L’unica conferma certa pare essere quella di Kvara, il cui rinnovo sarà presto sottoposto al giocatore e al suo agente, con la sensazione che ogni sua richiesta economica sarà accontentata data la volontà di affidare a lui le chiavi dell’attacco della squadra.

Il Napoli e il sogno Klopp per la panchina

Intanto dovrà essere risolta la grana allenatore. Calzona sta avendo un ruolino di marcia migliore rispetto a Rudi Garcia e a Walter Mazzarri ma non dovrebbe essere riconfermato. Si vocifera il possibile approdo di Vincenzo Italiano che ha già manifestato la volontà di salutare dopo tre anni Firenze.

La suggestione per la panchina riguarda però Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco ha dichiarato che non sarà più alla guida del Liverpool per la prossima stagione e sull’ipotesi di un suo approdo in Serie A, in vista del match d’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Atalanta ha risposto così: “Le uniche cose che conosco bene dell’Italia sono il cibo e la parola ‘salve’. Al momento non ho pianificato il mio futuro da allenatore quindi non ci penso. Richiedetemelo tra un anno“.

Klopp vuole lasciare Liverpool con la vittoria dell’Europa League

Klopp ha molto stima dei bergamaschi e di Gasperini: “Loro sono tosti, sono organizzati, possono essere noiosi ma possiamo esserlo anche noi. Dobbiamo essere forti, sarà una battaglia interessante”.

I Reds restano però i favoriti, insieme al Bayern Leverkusen, per la conquista del trofeo dato l’exploit che sta avendo anche in Premier League.