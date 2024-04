Le mie misure? Non avete idea | Sinner ammette tutto in mondovisione: è grosso quanto una casa

Il campione altoatesino stupisce tutti con una dichiarazione scoop che sta facendo parlare e discutere davvero tanto.

Probabilmente è lo sportivo, in assoluto, che meglio si sta comportando in questo inizio di 2024 e sicuramente possiamo parlare di un fenomeno che comincia ad essere amato in ogni angolo e zona del Mondo. L’apice della sua carriera, però, probabilmente non è ancora stato raggiunto.

Jannik Sinner continua a macinare successi e far innamorare tutti gli appassionati di tennis a lui, ma nello stesso tempo a far avvicinare tutti quelli che non conoscono questo sport. Dopo aver conquistato tre tornei sui quattro disputati in stagione, con una sola sconfitta in tutto il 2024, l’asso azzurro ha raggiunto la posizione numero due nel ranking Atp.

Posizione mai raggiunta nella storia da un tennista italiano. Sinner, però, ora non si vuole assolutamente fermare e vuole arrivare in cima, scalzando quel Novak Djokovic che per anni è stato il suo incubo, ma che ora sembra essere nella fase discendente della sua carriera ed ha già più volte dovuto soccombere sotto i colpi dell’altoatesino.

Sembra solo una questione di tempo, quindi, la conquista della posizione numero uno nel ranking mondiale per Sinner che, intanto, si prepara alla fase clou della stagione tennistica, con il Roland Garros, Wimbledon, le Olimpiadi di Parigi e gli Us Open che si avvicinano sempre più.

Sinner, i miglioramenti e la sua evoluzione degli ultimi mesi

Al momento, però, l’unico pensiero di Jannik è il Masters 1.000 di Montecarlo in corso di svolgimento. Un torneo, il primo della stagione, che si svolge sulla terra battuta e che testerà la forza del tennista italiano anche su un terreno che, almeno fino ad ora, non gli è mai stato particolarmente amico.

L’evoluzione del tennista Sinner, però, in contemporanea con la sua maturazione ed i suoi enormi miglioramenti degli ultimi mesi, sembrano poter sopperire anche alla minor compatibilità di Jannik sulla terra battuta. Rispetto al passato, per sua stessa ammissione, è soprattutto il servizio ad essere migliorato tantissimo e ad essere diventato decisivo ed in linea con le sue altre peculiarità.

Errore grosso quanto una casa: le misure su Wiki erano sbagliate

La sua battuta, quindi, era prima un punto debole, mentre ora è temuta dagli avversari. Il servizio è altresì cambiato rispetto agli anni scorsi e questo è potuto accadere perché la pallina viene lanciata da un’altezza maggiore rispetto a prima. Il segreto? Pare che Sinner sia riuscito a crescere in altezza.

A dichiararlo è stato lo stesso tennista numero due al Mondo che ha dichiarato di essere alto 1,93 metri, e non più l’1,88 come riporta il sito dell’ATP. Jannik, inoltre, evidenzia questo errore del sito ufficiale del mondo tennistico, ma corregge anche Wikipedia che riporta la stessa informazione errata. D’altronde, cinque centimetri sono tanti e l’azzurro li ha sfruttati tutti per trasformare il suo servizio in una freccia in più nel suo enorme bagaglio tecnico che si va ad aggiungere ai suoi fondamentali da fondo campo che erano già devastanti.