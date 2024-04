Giuntoli, spunta la ‘black list’: sopra ci sono scritti tutti gli epurati | Gli stracciano il contratto in maniera immediata

Cristiano Giuntoli ha scelto i giocatori che non faranno parte della Juventus della prossima stagione, ecco chi sarà messo sul mercato quest’estate

Ancora tutto da decidere per la Juventus nella stagione in corso. I bianconeri sono in semifinale di Coppa Italia e partono dal doppio vantaggio dell’andata per la sfida contro la Lazio prevista allo Stadio Olimpico che potrebbe consentire al club di tornare a giocare una finale e a lottare per un trofeo dopo tre anni di digiuno.

In campionato la vittoria contro la Fiorentina ha permesso alla Vecchia Signora di consolidare il terzo posto, approfittando del passo falso del Bologna a Frosinone, adesso distante quattro lunghezze. Il pass per la prossima Champions è più vicino ma non è ancora il momento di festeggiare.

Mancano ancora sette partite e i punti in palio sono ancora molti, dati gli scontri diretti che la Juventus dovrà ancora affrontare, compreso quello con gli emiliani in trasferta o il derby di Torino questo fine settimana.

Non sappiamo se Max Allegri sarà confermato sulla panchina anche per la prossima stagione. Intanto Cristiano Giuntoli è consapevole di dover migliorare la rosa, con un numero maggiore di giocatori dati i maggiori impegni previsti.

La black list dei partenti in casa Juventus, tanti con la valigia in mano

Prima di pensare alle operazioni in entrata, il direttore sportivo proverà a racimolare un importante gruzzoletto dalle cessioni, con molti giocatori che sono in uscita. Stando a quanto riporta Romeo Agresti il primo della lista è l’esterno Kostic che ha deluso nelle sue prestazioni dopo l’ottima prima stagione in bianconero.

Con lui anche due centravanti come Milik e Kean, due giovani di assoluto prospetto come Iling Junior e Nicolussi Caviglia e uno dei pupilli di Allegri, il terzino Mattia De Sciglio, in fase di recupero da un grave infortunio che lo ha tenuto per alcuni mesi lontano dal campo.

La Juventus e le idee per gli acquisti del prossimo mercato estivo

La filosofia di Giuntoli è quella di puntare su talenti scovati in giro per l’Europa, in cerca della definitiva consacrazione in Italia. Serviranno però anche profili con la giusta esperienza per fare buona figura in Champions e tornare a competere per lo Scudetto.

Sono tanti gli obiettivi annunciati, dalle rivelazioni Koopmeiners e Ferguson a centrocampo fino al terzino azzurro Riccardo Calafiori che è riuscito a trovare la giusta continuità a Bologna sotto l’egida di mister Thiago Motta.