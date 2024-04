Pavard, mazzata tremenda: rischia un lungo stop | Ma gli infortuni non c’entrano niente

Il Campione del Mondo francese che sta disputando un’ottima stagione in nerazzurro rischia di star fermo parecchio.

La stagione dell’Inter continua ad essere da record ed è destinata a restare negli annali del calcio italiano. Con la vittoria a Udine di lunedì sera, infatti, i nerazzurri sono la prima squadra della storia della Serie A ad essere riusciti a segnare almeno un gol in tutte le prime 31 partite della stagione relative al nostro massimo campionato.

Grazie al gol di Frattesi al 95′, inoltre, i nerazzurri possono ancora sperare di superare il record di punti della Juventus, relativo alla stagione 2013/2014, che arrivò a 102 punti – l’Inter vincendole tutte da qui alla fine raggiungerebbe quota 103 – e di vincere lo Scudetto nel derby di Milano in programma il prossimo 22 aprile.

Quel che è certo, però, è che il ventesimo tricolore è ormai cosa fatta e con esso arriverà anche la seconda stella sulle maglie dei nerazzurri. Un traguardo importante che renderà ancora più indimenticabile questa straordinaria stagione. L’Inter è riuscita a mettere in fila tutti questi risultati anche grazie ad un attacco prolifico, ma soprattutto ad una fase difensiva davvero importante.

Sono soltanto quindici, infatti, le reti subite dai nerazzurri in questa stagione di Serie A, con la possibilità di riuscire a portare a casa anche il record di clean sheet in una singola annata del nostro campionato. L’impenetrabilità della difesa nerazzurra è dovuta anche alla forza e alla bravura dei difensori interisti che quest’anno hanno potuto contare sull’esperienza ed il carisma di Benjamin Pavard.

Inter, l’obiettivo di rinforzare la difesa

L’ex Campione del Mondo francese, dopo aver vinto tutto con il Bayern Monaco, è arrivato a Milano per poco più di 30 milioni di euro e, dopo un inizio di normale adattamento ed un infortunio che lo ha tenuto ai box tra novembre e dicembre, è diventato titolare inamovibile per Simone Inzaghi e non è più uscito dal campo.

In vista della prossima stagione, però, dopo aver già pensato a rinforzare centrocampo e attacco, rispettivamente con gli arrivi a parametro zero di Zielinski e Taremi, Marotta e Ausilio cercheranno di sistemare anche la difesa, inserendo calciatori che possano ringiovanire il reparto ed allo stesso tempo accrescerne la qualità e la possibilità di scelta.

Mercato Inter, ecco gli obiettivi per la difesa

In cima alla lista dei nerazzurri c’è il sogno Kim, ma i costi sembrano troppo elevati e proibitivi. L’Inter segue con attenzione anche l’evolversi della situazione Smalling, che però non convince sotto l’aspetto fisico e di tenuta atletica. Poi, piace molto anche il greco Mavropanos e Oumar Solet, classe 2000 del Salisburgo.

L’obiettivo numero uno dei dirigenti nerazzurri, però, resta Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Il 28enne spagnolo è in scadenza di contratto con il club madrileno e arriverebbe anche lui a parametro zero. La concorrenza però è alta ed il ragazzo interessa anche a Napoli, Newcastle e Aston Villa, oltre a qualche club arabo. L’Inter proverà fino in fondo ad arrivare ad Hermoso che potrebbe anche mettere in discussione la titolarità di Pavard che sembra il difensore, attualmente in rosa, più simile come caratteristiche al centrale iberico.