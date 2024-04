Hai preso l’ennesimo bidone | Lotito, l’accusa arriva direttamente in aula: nel mirino un affare multimilionario

Il Presidente laziale, dopo il derby perso, viene ancora una volta contestato per le sue scelte a livello calcistico e societario.

Da quando è diventato Presidente della Lazio, cioè circa venti anni fa, il Presidente Claudio Lotito è stato spesso nell’occhio del ciclone dei tifosi bianconcelesti, in particolare dalla frangia Ultras. Non è un caso, infatti, che da anni il Patron laziale è costretto anche a vivere con la scorta a causa di numerose minacce ricevute quasi quotidianamente.

Sono state diverse le contestazioni in questi due decenni e, quasi ogni anno, c’è stato un periodo in cui allo Stadio Olimpico comparivano striscioni e si sentivano cori contro Claudio Lotito. Lui, però, non ha mai mollato ed ha tenuto, quasi sempre, la Lazio a livelli alti in Serie A, disputando quasi sempre le Coppe Europee e riuscendo a vincere tre Coppe Italia e tre Supercoppe Europee.

Anche in questa stagione, dopo lo straordinario secondo posto ottenuto lo scorso anno, ci sono stati momenti delicati e di tensione. Qualche settimana fa ci furono le dimissioni di Maurizio Sarri che non riusciva a rimettere in piedi una barca che continuava ad ondeggiare in mezzo al mare, tra momenti di alta e momenti di bassa marea.

L’arrivo di Tudor al posto di Sarri sembrava aver sistemato le cose, soprattutto con la vittoria all’esordio contro la Juventus. La successiva sconfitta proprio in casa della Juventus, nella semifinale di andata di Coppa Italia, e soprattutto quella di misura nel derby contro la Roma, hanno di nuovo depresso un ambiente difficile.

Lazio, le critiche di Nainggolan

Per la Lazio, al momento, appare ormai impossibile riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, così come sembra lontanissima la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Critiche sulle scelte di Lotito, ma anche su quelle di Igor Tudor nell’ultimo derby contro la Roma, questa volta sono arrivate da Radja Nainggolan, avversario di tante battaglie in campo contro i biancocelesti.

Il centrocampista ex Roma, che di derby della Capitale se ne intende, ha rilasciato delle dichiarazioni che stanno facendo molto discutere e continueranno a farlo. Ospite del canale Twitch Controcalcio, il belga ha puntato il dito contro la Lazio, contro le scelte di Tudor nel derby e sulla mancanza di qualità della rosa biancoceleste.

Guendouzi, le parole di Nainggolan contro il francese

Nainggolan ha ammesso di vedere molto male la squadra biancoceleste perché non ha abbastanza giocatori che possono fare la differenza. Ha poi criticato aspramente la scelta di Igor Tudor di lasciare Luis Alberto in panchina nell’ultimo derby perché, a suo dire, sarebbe l’unico giocatore della Lazio che può mettere qualità lì davanti. Le parole di Radja che fanno maggiormente discutere, però, sono quelle rivolte a Guendouzi.

Nainggolan, infatti, ha detto che il francese sa solo correre ed è una pippa. Ha poi aggiunto: “Hai dato via Milinkovic e lo rimpiazzi con lui. Ha resistenza? Quella serve per quelli che fanno atletica. Per me non è da Lazio e non è da grande squadra. Al posto suo prenderei Duncan della Fiorentina. Guendouzi non è un giocatore forte, è normale. Te ne dico altri 12 almeno più forti in Serie A. Ditemi quante volte arriva sul fondo e quante volte va al tiro. È un giocatore di rottura, ma non ha tante qualità. Ci sono tanti giocatori che gli preferisco”.