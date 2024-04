De Rossi freddato dalla notizia: lesione al flessore per il fantasista | L’infortunio non se l’è fatto a Trigoria

L’allenatore giallorosso ha cambiato la squadra dal momento del suo arrivo e insegue un posto nella prossima Champions League.

Al netto del doppio derby di Europa League contro il Milan, valevole per gli ottavi di finale, la Roma può guardare con ottimismo al futuro e continua a fornire ottime prestazioni, oltre a portare grandi risultati a casa da quando sulla panchina giallorossa si è seduto Daniele De Rossi.

La sua media punti è davvero eccezionale. Otto vittorie, due pareggi e la sola sconfitta contro l’Inter capolista. Questo è l’impressionante cammino dell’ex Capitano e bandiera romanista da quando, ormai tre mesi fa, è diventato l’allenatore della Roma.

La rimonta e la scalata in campionato, poi, sono state davvero impressionanti. I giallorossi, infatti, sono risaliti dal nono al quinto posto in classifica e, se finisse domani mattina il campionato, sarebbero in Champions League. Un risultato eccezionale che in casa Roma non si raggiunge dalla stagione 2018/2019. Sono davvero tante le stagioni senza almeno una partecipazione al torneo continentale più prestigioso ed importante.

Grazie anche all’andamento delle squadre italiane in Europa, infatti, l’Italia è quasi sicura di poter qualificare cinque squadre alla prossima Champions League e, quindi, il quinto posto della Roma al momento sarebbe l’ultimo utile per staccare il pass. Il Bologna quarto, però, è a soli tre punti dai giallorossi, con lo scontro diretto da disputare all’Olimpico. Il sesto posto, attualmente occupato dall’Atalanta, invece, è distante cinque lunghezze, anche se gli orobici hanno una partita da recuperare.

Roma, c’è l’Udinese sulla strada verso la Champions

Dopo lo scialbo pareggio di Lecce, comunque, la Roma ha reagito vincendo il derby contro la Lazio per 1-0 e regalando una grande soddisfazione ai propri tifosi che non vedevano la propria squadra avere la meglio nella stracittadina da oltre due anni. Ad attendere i giallorossi in campionato, ora, c’è l’Udinese e la trasferta in Friuli di domenica pomeriggio.

I bianconeri sono pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere e hanno solo due lunghezze di vantaggio sulla terzultima. La squadra di Cioffi, quindi, ha un disperato bisogno di punti e, dopo aver sfiorato l’impresa contro l’Inter, proveranno a strapparne qualcuno proprio alla Roma di De Rossi.

Lovric e Thauvin, ecco l’entità dei loro infortuni

Il tecnico bianconero contro i giallorossi, però, dovrà fare a meno di due pedine importantissime all’interno della propria rosa e del proprio scacchiere tattico. Si tratta di Sandi Lovirc e Florian Thauvin, entrambi rimasti infortunati nel match contro l’Inter. Gli esami strumentali, svolti nelle scorse ore, hanno rivelato l’entità dei due infortuni.

Per Lovric si tratta di una lesione muscolare al flessore della coscia destra, mentre per il fantasista francese gli esami hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra. Due infortuni simili che verrano valutati nelle prossime settimane, ma che pregiudicano fortemente la restante parte di stagione dei due calciatori.