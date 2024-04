Marotta, trovato il nuovo Bastoni a 7km da Appiano | Dzeko lo ha convinto a firmare per l’Inter

L’ad nerazzurro continua il suo incessante lavoro per rendere ancora più competitiva la rosa dell’Inter.

La vittoria di Udine, arrivata al 95′ di una delle partite più complicate della stagione, ha ormai tolto ogni minimo dubbio su chi vincerà lo Scudetto in questo campionato. L’Inter ha dominato dall’inizio alla fine e, a suon di record, potrebbe raggiungere il suo ventesimo tricolore, nonché la tanto agognata seconda stella, addirittura in occasione del derby di Milano in programma il prossimo 22 aprile.

Con una Supercoppa Italiana già messa in bacheca e, unici nei della stagione nerazzurra, l’eliminazione anzitempo da Coppa Italia e Champions League, il 2023/2024 interista si può dire concluso e da qui in poi sarà soltanto una lunga passerella e dei lunghi festeggiamenti per quanto ottenuto.

Ma, se calciatori e allenatore possono anche rilassarsi un pochino e godersi quanto fatto in questi mesi, non si può dire lo stesso dei dirigenti nerazzurri che devono pensare a non mollare nemmeno un centimetro e continuare a lavorare per costruire una squadra ed una rosa ancora più forte in vista della prossima stagione.

Il compito sarà, come sempre accaduto negli ultimi anni, molto difficile perché bisognerà riuscire a rinforzarsi e garantire, allo stesso tempo, l’equilibrio sul mercato tra entrate ed uscite economiche. Ausilio e Marotta sono riusciti benissimo in quest’impresa in queste stagioni e la competitività della squadra non ne ha mai risentito, anzi è andata sempre ad aumentare.

Mercato Inter, continua la tattica dei parametri zero

In realtà i due dirigenti principali dell’Inter hanno già cominciato da tempo a pensare alla prossima stagione. Arriveranno a parametro zero, infatti, Piotr Zielinski dal Napoli e Mehdi Taremi dal Porto. Entrambi non rinnoveranno il loro contratto con le rispettive attuali squadre ed hanno già un accordo con i nerazzurri.

Altri due svincolati per continuare sulla strada che ha portato parecchi dividendi sportivi ed economici negli ultimi anni. Calhanoglu, Onana, Marcus Thuram, Mkitharyan. Tutta gente arrivata a zero e diventata fondamentale e decisiva per Simone Inzaghi e l’Inter. Per pochi spiccioli arrivò nell’estate 2021, invece, Edin Dzeko che in due stagioni ha fatto benissimo ed ha lasciato un ottimo ricordo ad Appiano Gentile.

Mercato, Dzeko consiglia l’Inter a Kolasinac

Proprio sotto attento consiglio dell’attuale attaccante del Fenerbahce potrebbe arrivare all’Inter anche un difensore, per rinforzare l’unico reparto del campo e della rosa nerazzurra non ancora migliorato dai dirigenti interisti. Si tratta di Sead Kolasinac che con Dzeko condivide lo spogliatoio in Nazionale e, appunto, la nazionalità bosniaca.

Il centrale di sinistra in una difesa a tre, ma all’occorrenza anche terzino in una retroguardia a quattro e esterno alto nei cinque di centrocampo, sta disputando un’ottima stagione all’Atalanta dopo le esperienze all’Arsenal ed al Marsiglia, tra le altre, e sarebbe perfetto per il modo di impostare la squadra e la difesa di Simone Inzaghi.