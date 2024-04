Allegri lo voleva a costo di dimettersi, ma arriverà solo ad esonero avvenuto | Ultimatum del giocatore

Oltre il danno la beffa per Max Allegri, il giocatore che avrebbe voluto allenare arriva quest’estate alla Juventus ma il tecnico è destinato a salutare i bianconeri

Due vittorie importanti per la Juventus la scorsa settimana. Prima il successo nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio e poi il ritorno ai tre punti in campionato battendo la Fiorentina grazie alla zampata sotto misura di Federico Gatti. Se il gioco continua a latitare, era necessario il risultato per consolidare il terzo posto in classifica e la zona Champions, minata dall’avvicinamento del Bologna e della Roma.

La flessione di questo inizio di 2024 ha impedito ai bianconeri di continuare il testa a testa con l’Inter per la conquista dello Scudetto e adesso l’obiettivo minimo stagionale, quello di tornare nella massima competizione europea, è ancora da mettere in archivio.

In discussione la riconferma di Max Allegri in panchina anche per la prossima stagione. Dopo tre anni la parentesi del tecnico livornese a Torino sembra essere destinata al termine, con zero trofei in bacheca e nessuna crescita degna di nota.

La dirigenza vorrebbe affidare la squadra a un allenatore che possa valorizzare maggiormente i giovani e migliorare la fase offensiva, compito che sarà possibile anche grazie a nuovi innesti che arriveranno con il mercato estivo.

La Juventus ci riprova, vuole il difensore polacco cresciuto nello Spezia

Tra questi potrebbe arrivare Jakub Kiwior, difensore in forza all’Arsenal e che Allegri aveva suggerito alla società già la scorsa estate, prima che il giocatore si trasferisse in Premier League dallo Spezia per ben 25 milioni.

Il polacco è molto duttile e all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro e di mediano, ha ottime doti fisiche ed atletiche e ha spiccate capacità non solo nella copertura difensiva ma anche nell’impostazione.

Un Arsenal competitivo come non lo si vedeva da anni, merito anche di Kiwior

Kiwior è tra i protagonisti della stagione molto positiva per i Gunners, in corsa per la vittoria della Premier League in una lotta a tre che vede coinvolti anche il Manchester City e il Liverpool.

Il club inglese è inoltre ai quarti di finale di Champions League e si giocherà la qualificazione in Baviera dopo il pareggio del match d’andata disputato questa settimana contro il Bayern Monaco, che si preannuncia molto equilibrato anche in terra tedesca.