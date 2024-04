Pioli non ci credeva, ma il dato è reale: con lui in campo non ha mai vinto | Barrata la sua foto nello spogliatoio

Il tecnico rossonero è tornato al centro delle critiche dopo la sconfitta contro la Roma. Intanto spunta una statistica desolante.

La stagione del Milan sta vivendo i suoi momenti cruciali. Dopo l’uscita anzitempo dalla Champions League e dalla Coppa Italia, ma soprattutto dalla lotta Scudetto con l’Inter ormai ad un passo dal vincere il suo ventesimo Tricolore, in casa rossonera è diventato di vitale importanza il cammino in Europa League.

Con il secondo posto in Serie A e la qualificazione alla prossima Champions League praticamente messa in cassaforte, infatti, nell’ambiente Milan, che tra qualche giorno dovrà impedire all’Inter di festeggiare lo Scudetto nel derby, in casa rossonera e davanti agli occhi di tutti i milanisti, si è più volte detto che bisogna provare a vincere l’Europa League per cercare di conquistare l’unico trofeo che manca nella prestigiosa bacheca.

E, così, le partite più importanti della stagione diventavano quelle di andata e ritorno dei quarti di finale della competizione contro la Roma. Il primo round, però, è cominciato e terminato come peggio non si poteva per i rossoneri.

La sconfitta a San Siro per 1-0 contro la squadra di De Rossi complica, e non poco, i progetti in casa Milan. Oltre al risultato finale, però, a preoccupare è stata anche la prestazione. Nel primo tempo la squadra sembrava non fosse scesa in campo.

Milan, le recriminazioni arbitrali contro la Roma

Ha preso gol quasi subito su calcio d’angolo, arrivava sempre dopo dell’avversario sulla palla, era molto meno intensa della Roma e lasciava le praterie agli avversari in fase difensiva. Solo dal 70′ in poi i rossoneri hanno avuto una reazione degna che comunque non è bastata.

Molti tifosi rossoneri, però, hanno individuato nella conduzione di gara dell’arbitro francese Turpin degli alibi quantomeno parziali. Ci sono molti dubbi sulla posizione (sembrava fuorigioco) di Lukaku nell’azione che poi porta al calcio d’angolo del vantaggio romanista. Ancora maggiori dubbi, inoltre, restano sul tocco di braccio di Abraham in area romanista verso la fine della gara.

Milan e Turpin, mai una vittoria

Nella prima occasione arbitro e guardalinee non sono intervenuti ed il Var non poteva intervenire, nella seconda, invece, il tocco di mano di Abraham è stato giudicato non punibile. Aldilà delle decisioni di Turpin, però, c’è un dato statistico che fa impallidire i tifosi del Milan. Con l’arbitro francese, infatti, in cinque occasioni, i rossoneri e Stefano Pioli non sono mai riusciti a vincere.

Di due pareggi e tre sconfitte, infatti, è il bilancio rossonero con Turpin arbitro delle gare dei rossoneri. Il primo incrocio è stato in occasione degli ottavi di Europa League 2017/2018, quando il Milan perse contro l’Arsenal 2-0 a San Siro. Poi c’è stata la sfida contro il Porto a Milano, di due stagioni fa, terminata 1-1. Nella scorsa stagione, invece, ci sono lo 0-0 a Londra contro il Tottenham, in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions, che comunque garantì al Diavolo il passaggio del turno, e la semifinale di ritorno contro l’Inter persa per 1-0. Infine, la sfida persa giovedì sera contro la Roma.