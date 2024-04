Ho deciso: in campo ci mando la Primavera | Calzona, terremoto in Serie A: c’è un nuovo caso Fenerbahce?

Nervosismo in casa Napoli in vista del prossimo impegno di campionato, Calzona minaccia di far scendere in campo la Primavera, ecco cosa è successo

Dopo la bella e pesante vittoria sul difficile campo del Monza, il Napoli continua a lavorare sul campo per prepararsi al prossimo impegno, dato che domenica alle 12:30 al Maradona arriverà il Frosinone per la giornata numero 32 di Serie A. Un match sulla carta abbordabile ma da non sottovalutare.

Basta ricordare l’exploit dei ciociari in Coppa Italia in cui la squadra di Eusebio Di Francesco rifilò ben quattro reti nel secondo tempo ai partenopei, per il punto più basso degli ultimi anni del club campano, con tanto di assordanti fischi da parte dei tifosi nel post partita.

Adesso il club laziale è in piena lotta per la retrocessione e in crisi di risultati ma il pari dello scorso weekend contro il lanciatissimo Bologna è stato un ottimo segnale di ripresa in vista del rush finale di campionato per conquistare una storica salvezza.

Napoli che si trova al settimo posto in classifica, a meno due punti dall’Atalanta e dalla zona Europa League, anche se i bergamaschi hanno una partita in meno che dovranno recuperare contro la Fiorentina in casa.

Il Napoli è in emergenza, l’infermiera è sempre più piena, ecco chi si è infortunato di recente

Sfida con il Frosinone che sarà giocata dal Napoli senza tre giocatori importanti, infortunati. Non sarà della partita Mathias Olivera, uscito nei minuti di finale di Monza e che ha riportato lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra che lo obbliga a uno stop di almeno due settimane.

Indisponibili anche Juan Jesus e Mattia Politano, due assenze pesanti per Francesco Calzona che dovrà correre ai ripari per poter conquistare altri tre punti fondamentali per la corsa europea della sua squadra. Una vera emergenza che potrebbe costringerlo a convocare qualche giocatore della Primavera.

Politano e Juan Jesus rischiano di saltare il Frosinone, Calzona spera di averli entrambi a disposizione

Le condizioni del centrale brasiliano e dell’esterno italiano saranno valutate nelle prossime ore, con le speranze di un recupero last minute che renderebbe meno grave l’emergenza infortuni in casa Napoli.

Intanto i due giocatori hanno svolto allenamento personalizzato in palestra. C’è apprensione e curiosità per capire se potranno scendere in campo questa domenica allo Stadio Diego Armando Maradona.