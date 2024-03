Clamoroso Neuer: firma in Serie A da luglio | Il Bayern ha confermato tutto: separazione epocale dopo 13 anni

Dopo una vita passata a difendere i pali della squadra più forte di Germania, il tedesco potrebbe terminare la carriera altrove.

Insieme a Gianluigi Buffon e Iker Casillas può essere considerato senza ombra di dubbio il portiere più forte del nuovo millennio e una vera e propria leggenda vivente del ruolo di estremo difensore. Rispetto ai suoi due colleghi, però, Manuel Neuer è l’unico ancora in attività e continua a far incetta di trofei e riconoscimenti.

A 38 anni appena compiuti, infatti, si appresta a vivere l’Europeo di casa con la Nazionale tedesca, di cui è anche Capitano. Campionato d’Europa che per lui sarà il quarto da titolare e protagonista, così come sono stati quattro i Mondiali a cui ha partecipato. In uno di questi, nel 2014 in Brasile, si è anche laureato, insieme ai suoi compagni, Campione del Mondo.

Sicuramente il punto più alto di una carriera grandiosa che lo ha visto anche vincere undici campionati consecutivi con il Bayern Monaco, oltre che a due Champions League, due Supercoppe Europee e due Mondiali per club. Per cinque volte in carriera, inoltre, Neuer è stato proclamato miglior portiere dell’anno.

Numeri di una carriera straordinaria e soprattutto di una storia calcistica che lo ha visto essere l’antesignano del portiere moderno, quello che sa giocare la palla con i piedi, che diventa il primo libero ad impostare l’azione della propria squadra e che ha aperto l’era dei portieri bravi anche a parare con i piedi. Dopo Neuer sono stati molti i colleghi che si sono ispirati a lui.

Nubel diventa il titolare, Neuer in partenza?

Dopo tredici stagioni a difendere i pali del Bayern Monaco è arrivato forse il momento di cambiare aria per Manuel Neuer. Dopo essere arrivato nell’estate 2011 dallo Schalke 04, infatti, il portiere della Nazionale tedesca è sempre stato fedele al club bavarese anche quando è stato messo in discussione a causa dei continui e frequenti infortuni che lo hanno limitato negli ultimi anni.

Il Bayern Monaco, dal canto suo, sembra aver scelto già l’erede di Neuer. Si tratta di Alexander Nubel, portiere classe 1996, che quest’anno sta giocando in prestito nello Stoccarda. Dopo l’esperienza al Monaco in Francia dal 2021 al 2023, ora è il Newcastle ad essere interessato all’estremo difensore di proprietà dei bavaresi che però non hanno nessuna intenzione di cederlo e vogliono farlo diventare il nuovo portiere titolare.

Mercato, l’Inter su Neuer

Questo spingerebbe ancora di più Manuel Neuer verso l’addio a fine stagione. In maniera abbastanza sorprendente potrebbe essere l’Italia la prossima destinazione del portiere tedesco che sbarcherebbe in Serie A a 38 anni, ma con ancora qualcosa da dire.

Sembra essere l’Inter la squadra interessata a Neuer e a ricomporre con Sommer la coppa di portieri che ha militato nel Bayern Monaco nella scorsa stagione. Per lo svizzero, però, a quel punto si profilerebbe la possibilità di perdere il posto da titolare e diventare la riserva del suo ex compagno di squadra in Germania.