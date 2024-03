Tesserato a stagione in corso | De Laurentiis ne ha fa fatta un’altra delle sue: Calzona ha trovato il nuovo Zielinski

Aurelio De Laurentiis ha già trovato il sostituto ideale di Zielinski, per Calzona un sospiro di sollievo in vista del finale di stagione

Aurelio De Laurentiis è consapevole di dover rivoluzionare l’attuale organico del Napoli nella prossima sessione estiva. Il rendimento stagionale è stato altamente sotto le aspettative e il terzo allenatore chiamato in causa, Francesco Calzona, ha il compito di rendere meno amaro questo campionato nel rush finale, conquistando un piazzamento europeo, se non un’insperata qualificazione alla prossima Champions League con il quinto posto.

Due partenze eccellenti saranno gli addii su cui sarà costruita la rosa del futuro. Consentirà di avere a disposizione un budget importante per le operazioni in entrata la cessione del bomber Victor Osimhen che ha già annunciato di voler cambiare maglia.

Il patron partenopeo è disposto a lasciarlo partire però solo di fronte a un’offerta congrua al valore del giocatore, che possa aggirarsi intorno ai 100 milioni, cifra che consentirebbe di programmare un mercato di livello.

Se ne andrà invece da svincolato Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco è già promesso sposo dell’Inter, club che conferma la propensione per colpi a parametro zero come testimonia l’accordo già trovato per un altro giocatore in scadenza di contratto, l’attaccante iraniano del Porto Taremi.

Zielinski ai margini del Napoli ma Calzona ha trovato il degno sostituto

Il mediano ha fatto grandi cose all’ombra del Vesuvio ma è stato messo ai margini nell’ultimo periodo data la sua comunicazione anticipata di non rinnovare con il club azzurro. Al suo posto Francesco Calzona ha piazzato Junior Ahmed Traoré, giocatore acquistato nel mercato di gennaio e che sta dando delle buone risposte.

Con un passato nel Sassuolo, dove si era messo in mostra tanto da finire nel mirino della Juventus, il giocatore sta riprendendo feeling con la Serie A e sembra essersi ben integrato con i compagni di reparto.

Un Napoli concentrato sul campionato, vuole chiudere in bellezza una stagione complicata

Napoli che ha ancora diversi scontri diretti da affrontare e il fattore positivo da sfruttare è che saranno tutti tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona. Attesi in Campania il Bologna e la Roma per due match da dentro o fuori e da non fallire.

A metà maggio si tireranno le somme e inizierà la programmazione in vista della prossima stagione, partendo dalla conferma o meno di Calzona come guida tecnica.