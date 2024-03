Ti abbiamo sostituito, devi andartene | Theo Hernandez, la società glielo comunica in aeroporto: lui ci rimane malissimo

Dopo un inizio di stagione complicata il terzino francese sta trascinando il Milan in questo finale. Attenzione però al mercato.

Straripante, trascinatore, leader, uomo squadra, spesso e volentieri anche Capitano. Theo Hernandez è ormai diventato tutto ciò all’interno della rosa del Milan e, dopo un inizio di stagione alquanto complicato, sta facendo letteralmente la differenza con numeri da esterno offensivo.

Definire l’ex Atletico e Real Madrid, terzino sinistro, in effetti, nonostante sia quello il suo ruolo di partenza nello scacchiere tattico di Stefano Pioli, appare assai riduttivo. Eh sì, perché, all’interno di una stessa partita sono molteplici i ruoli e i compiti svolti dal 26enne franco-spagnolo. Terzino, regista, mezzala, esterno alto.

Theo Hernandez è la vera arma in più del Milan di questo 2024 e con Leao forma una tra le coppie, sulla corsia laterale sinistra, più forte d’Europa. Il francese, però, negli ultimi periodi è diventato anche uomo squadra, Capitano quando non gioca Davide Calabria, e un trascinatore carismatico e tecnico di una squadra che in questo 2024 ha cambiato totalmente marcia.

Così come lo ha fatto lui che, dopo essere stato impiegato e bene come centrale di difesa da Stefano Pioli nel periodo di piena emergenza difensiva tra dicembre e gennaio, ha collezionato ben tre gol e otto assist nelle ultime diciassette partite stagionali. Nella prima parte, invece, erano state soltanto due le reti e due gli assisti in 24 presenze complessive.

Theo imprescindibile, ma in estate potrebbe partire

Theo Hernandez è anche il giocatore di movimento ad essere impiegato di più in assoluto in questa stagione da Stefano Pioli che ormai non può più prescindere da quello che viene considerato uno dei più forti terzini in circolazione. Non a caso sono scoppiate tante polemiche dopo l’ingiusta ammonizione di Verona che costringerà il mancino rossonero a saltare la prossima sfida di campionato a Firenze.

Da mesi, inoltre, è sul tavolo dei dirigenti rossoneri la questione relativa al suo contratto che scadrà a giugno 2026. Il Milan deve fare in fretta per avere ancora più potere sul mercato e non perdere Theo ad un prezzo inferiore di quello che potrebbe essere il suo valore. Si parla di 100 milioni di euro, addirittura, comunque non meno di 80: sarebbero queste le cifre che convincerebbero i rossoneri a trattare un’eventuale cessione dell’attuale vice Capitano.

Mercato, il Milan chiude per il riscatto di Jimenez

Un’eventualità che tutti i tifosi rossoneri sperano non si presenti durante la prossima estate ma che, vista la qualità e la forza del ragazzo, non si può assolutamente escludere. Il Milan, però, non vuole farsi trovare impreparato e, intanto, ha pressoché raggiunto l’accordo con il Real Madrid per il riscatto del terzino spagnolo, Alex Jimenez.

Molto simile a Theo dal punto di vista tecnico e fisico, destro naturale, ma spesso impiegato a sinistra, il classe 2005 conta già qualche presenza in prima squadra in questa stagione. Soprattutto a gennaio, infatti, è stato spesso impiegato da Stefano Pioli ed ha mostrato tutte le sue qualità di corsa, dinamismo e potenza. Il Milan sembra aver raggiunto un accorso con il Real Madrid per il suo riscatto e l’ufficialità dovrebbe arrivare subito dopo Pasqua.