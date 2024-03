Abbiamo scoperto che sei tifoso della Juve: fuori da qui | Italiano, contratto annullato all’istante: al suo posto un argentino

Vincenzo Italiano l’ha appena saputo. La Fiorentina gli ha annullato immediatamente il contratto. Firenze e Juve non possono andar d’accordo.

Ottava in classifca con 43 punti, a meno otto dalla zona Europa League e meno undici da quella Champions League, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si prepara ad aprire i cancelli dell’Artemio Franchi al lanciatissimo Milan di Stefano Pioli in occasione dell’anticipo serale della 30esima giornata di campionato.

Una sfida, quella contro i rossoneri in programma domani (sabato 30 marzo) alle 20.45, che i viola proveranno ovviamente a mettere in cassaforte non solo per continuare ad alimentare le proprie possibilità di raggiungere un piazzamento europeo, ma anche per dare seguito alla buona striscia di sei risulati utili consecutivi (due vittorie e quattro pareggi) ottenuti nelle ultime sei gare giocate tra Serie A e Conference League.

Una competizione, quest’ultima, che, sfumata lo scorso anno a causa della sconfitta in finale contro gli inglesi del West Ham, rappresenta, insieme alla Coppa Italia, anch’essa sfuggita la scorsa stagione in seguito alla disfatta in finale contro l’Inter, l’obiettivo dichiarato della società di Rocco Commisso.

Una società, quella del presidente italo-americano, che, lontanissima, come detto, dalle zone europee in campionato, proverà, proprio mediante la vittoria della Conference League o della Coppa Italia, a ottenere la qualificazione per l’edizione 2024-2025 dell’Europa League.

Fiorentina, Arthur non verrà riscattato: il brasiliano tornerà alla Juve

Sebbene centrale nei piani di Vincenzo Italiano, che quest’anno lo ha impiegato complessivamente in 36 occasioni tra campionato, Conference League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, Arthur non verrà riscattato dalla Fiorentina al termine della stagione.

Passato in prestito dalla Juventus alla Viola lo scorso luglio, il brasiliano non sembra infatti rientrare nei piani del club gigliato il quale, salvo clamorosi dietrofront, dovrebbe restituirlo alla Vecchia Signora, non esercitando il diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Fiorentina, piace Ezequiel Fernandez del Boca Juniors

Messa in preventivo da settimane la certezza di non voler riscattare Arthur dalla Juventus al termine della stagione, la Fiorentina avrebbe iniziato a sondare il terreno per un centrocampista sudamericano che potrebbe far molto comodo a Vincenzo Italiano la prossima stagione.

Un centrocampista, rispondente al nome di Ezequiel Fernandez, che, attualmente legato al Boca Juniors da un contratto che scadrà il 31 dicembre 2028, potrebbe tranquillamente accettare la corte della società viola la quale, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, dovrà però battere l’agguerrita concorrenza di vari club europei.