Incredibile Casemiro: ha scelto Napoli per ripartire in Serie A | Ma il Manchester chiede una contropartita ad ADL

Comincia ad infiammarsi il mercato dei partenopei che devono cercare di costruire una squadra all’altezza dopo le ultime delusioni.

Fuori dalla Coppa Italia, fuori dalla Champions League, con oltre trenta punti di svantaggio dall’Inter capolista e mai stato in corsa per difendere uno Scudetto storico conquistato meno di un anno fa. Il Napoli di questa stagione è stato semplicemente un disastro e si candida come la peggiore squadra di sempre ad aver difeso un Tricolore.

Tre allenatori diversi che si sono succeduti dopo l’addio di Luciano Spalletti a giugno scorso e una gestione della squadra tanto criticata e a tratti davvero incomprensibile. Dopo i flop clamorosi targati Rudi Garcia e Walter Mazzarri, il ct della Slovacchia, Francesco Calzona sta cercando di sistemare un po’ le cose, con l’obiettivo, che al momento sembra irraggiungibile, di qualificare la squadra almeno per la prossima Champions League.

Comunque andrà a finire, però, la stagione azzurra non potrà considerarsi positiva e c’è il rischio che possa essere addirittura disastrosa. La colpa, secondo quasi tutti, è da attribuire ad Aurelio De Laurentiis, reo secondo tifosi ed addetti ai lavori, di aver distrutto un giocattolo perfetto. Troppa approssimazione nel sostituire direttore sportivo e allenatore ed un mercato al risparmio e da quattro in pagella.

Oltre a queste colpe originarie, però, ADL è accusato di non aver saputo gestire bene nemmeno le questioni legate ai rinnovi di contratto. Sia il caso Osimhen che quello Zielinski, infatti, potevano essere gestiti meglio ed ora i tifosi napoletani si trovano davanti all’eventualità, ormai quasi certa, di dover salutare altri due eroi dello Scudetto della passata stagione.

Mercato Napoli, alla ricerca del sostituto di Zielinski

Il polacco andrà via sicuramente a parametro zero ed ha già un accordo con l’Inter. A gennaio è stato acquistato Traoré dal Bournemouth che però non sembra dare le giuste garanzie, o per lo meno non sembra darle come sostituto di Zielinski. Il presidente De Laurentiis, quindi, dovrà cercare altro per non far rimpiangere Piotr.

La ricerca del sostituto di Zielinski potrebbe intrecciarsi con la possibile partenza di Osimhen che sembra destinato al Paris Saint Germain o ad un club di Premier League. In passato il nome dell’attaccante nigeriano è stato più volte accostato al Manchester United che, nonostante gli 80 milioni spesi la scorsa estate per Rasmus Hojlund, potrebbe fare ancora spesa in Italia per rinforzare l’attacco.

Mercato Napoli-United, destini incrociati per Casemiro e Osimhen

Aurelio De Laurentiis, però, questa volta, sembra avere le idee chiare. Se il Manchester United dovesse bussare alla sua porta per chiedere Osimhen, infatti, oltre alla possibilità di pagare la clausola rescissoria da 135 milioni di euro, il Patron partenopeo potrebbe chiedere, in alternativa, il brasiliano Casemiro che potrebbe lasciare Manchester durante la prossima sessione di calciomercato.

Lo United, infatti, in quel ruolo, è sulle tracce di Joao Gomes, altro brasiliano attualmente in forza al Wolverhampton. Casemiro anche per questa ragione dovrebbe partire ed il Napoli resta alla finestra, con un unico grande ostacolo alla buona riuscita dell’operazione: i 22 milioni di euro lordi all’anno che l’ex Real Madrid percepisce a Manchester e che ADL ovviamente non può garantirgli.