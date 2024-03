Ausilio ha trovato il nuovo Lukaku | Ma stavolta non tradirà nessuno: pronto contratto e visite mediche, firma a giugno

Dopo il tradimento del belga durante la scorsa estate, nel prossimo mercato estivo l’Inter punta ad un suo possibile erede.

Durante la scorsa estate la sessione di calciomercato che riguardava soprattutto la nostra Serie A ha vissuto un grandissimo colpo di scena quando si è scoperto che Romelu Lukaku non avrebbe mai più indossato la maglia nerazzurra che fino a qualche settimana prima sembrava certa.

Dopo essere stato ceduto dai nerazzurri nell’estate 2021 alla cifra record di circa 115 milioni di euro, soprattutto a causa della sua voglia matta di tornare in Inghilterra e al Chelsea, il belga non riuscì a mostrare tutto il suo valore e nell’estate 2022 tornò all’Inter in prestito oneroso. La scorsa stagione fu piena di alti e bassi, ma il finale di stagione convinse i dirigenti interisti a riprenderlo.

I giorni successivi alla finalissima di Champions League di Istanbul, Marotta e Ausilio cominciarono il loro lavoro diplomatico per far abbassare il prezzo del suo cartellino e riportarlo a Milano. Quando il Chelsea sembrava essersi convinto e la trattativa era ad un passo dalla conclusione, però, ecco il grandissimo colpo di scena.

Lukaku si nega al telefono, sia ai dirigenti che ai suoi compagni dell’Inter. Si scopre che dietro a questo suo comportamento c’è l’interessamento della Juventus, i nerazzurri si sentono traditi e decidono di abbandonare la pista che avrebbe fatto tornare Big Rom a Milano. Giuntoli però non affonda il discorso con il Chelsea e il belga resta con il cerino in mano.

Lukaku, l’arrivo a Roma e la buona stagione

A fine agosto, dopo che Lukaku aveva rifiutato più volte le avance degli arabi, arriva la Roma che riesce a convincere il Chelsea a cederlo nuovamente in prestito oneroso e lo porta nella Capitale, facendo impazzire tutti i tifosi giallorossi che lo attendono festanti all’aeroporto.

La stagione di Lukaku è piena di alti e bassi, ma si può considerare comunque positiva, con la squadra che dopo l’arrivo di De Rossi è rinata e punta alla qualificazione in Champions League in campionato e ad andare più avanti possibile in Europa League.

Bonny, un gioiello che interessa a mezza Serie A

In Serie B c’è un possibile erede di Romelu che si sta facendo notare sempre più. Si chiama Ange-Yoan Bonny e milita nel Parma. L’attaccante francese ha appena venti anni e da tre stagioni milita nel club gialloblù. In questa stagione ha già realizzato tre gol e nove assist in campionato, oltre a tre gol in tre partite in Coppa Italia.

Vista la sua giovane età il gioiello emiliano è terminato sul taccuino di diversi club di Serie A. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Bologna, Napoli e Torino sarebbero fortemente interessati al classe 2003 del Parma. Nelle ultime ore, però, anche Marotta e Ausilio si sarebbero fatti avanti per cercare di intavolare una trattativa con i ducali.