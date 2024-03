Non sei stato all’altezza delle aspettative | Giuntoli, il tuo contratto termina qui: la Juve lo scarica immediatamente

La Juventus decide di non rinnovare il contratto, la decisione spiazza tutti, per Giuntoli pagano dazio le alte aspettative

Per la Juventus una stagione ancora tutta da decidere con un finale che preoccupa tutto l’ambiente bianconero. Questo calo improvviso degli ultimi mesi ha messo a rischio la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo da centrare ad ogni costo. Terzo posto in classifica, distanza siderale dall’Inter capolista e la Roma che si è avvicinata, tanto da non far dormire sogni tranquilli allo spogliatoio.

Prima della sosta per gli impegni delle Nazionali la Juventus ha raccolto un misero bottino con una sola vittoria negli ultimi otto incontri di Serie A. Dopo aver tenuto testa ai nerazzurri con un filotto importante di risultati positivi, nessuno si aspettava una frenata così evidente.

E adesso più che mai conta tornare a macinare punti, mettendo da parte lo spettacolo e il bel gioco. Serve compattezza e solidità difensiva che sono mancate di recente per blindare l’attuale posizione in classifica.

Max Allegri è sembrato in palese difficoltà e con molto nervosismo ma i giorni di riposo possono essere stati utili per ricaricare le batterie e ragionare sulle migliori strategie da mettere in atto per non vanificare il percorso stagionale.

Cristiano Giuntoli e il suo primo anno da juventino passato quasi in sordina

Un organico che è in larga parte lo stesso della passata stagione. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli non ha avuto ampi margini di manovre a causa delle vicissitudini societarie, della difficoltà di convincere top player data l’esclusione dalle coppe europee.

I tre acquisti, i giovani Weah, Djalò e Alcaraz, si sono dimostrati delle scommesse perse e non sono riusciti a dare un contributo nel rendimento della squadra. Ci si aspetta di più con il mercato della prossima estate, data la necessità di rinforzare la rosa.

Fabio Miretti hasn’t matured as Juventus would’ve hoped. Next summer he will be reevaluated and most likely leave the club. (@Gazzetta_it) pic.twitter.com/KgeZBsxceo — JuveFC (@juvefcdotcom) March 27, 2024

Fabio Miretti ha deluso, potrebbe lasciare la Juventus

I talenti del settore giovanile che sono stati aggregati alla prima squadra non hanno brillato. Fagioli è stato squalificato e rientrerà a maggio mentre è calato decisamente il rendimento di Fabio Miretti, la cui permanenza alla Continassa è messa in discussione.

Il centrocampista azzurro potrebbe essere usato come contropartita tecnica per arrivare a uno degli obiettivi per la mediana, da Koopmeneirs a Ferguson, o essere spedito in prestito per un anno con la speranza che possa tornare ad alti livelli.