Milanello è in lacrime: Kalulu rischia due anni di stop | Si pensa già al sostituto del francese: è una vecchia conoscenza

Il Milan corre ai ripari. Vista la lungodegenza di Kalulu, il Diavolo sostituisce il francese con un forte difensore militante in Serie A.

Secondo in classifica con 62 punti, a più tre sulla Juventus di Massimiliano Allegri e a meno 14 dall’Inter di Simone Inzaghi, il Milan di Stefano Pioli si prepara a volare a Firenze per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione della 30esima giornata di campionato.

Una gara, quella dell’Artemio Franchi in programma alle 20.45 del sabato di Pasqua, i cui tre punti in palio valgono moltissimo tanto per i padroni di casa, chiamati necessariamente a vincere per non dire definitivamente addio alla possibilità di un piazzamento europeo, quanto per gli ospiti, desiderosi di dare seguito alla propria striscia di sei risultati utili consecutivi.

Una striscia, fatta di cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei gare disputate tra Serie A ed Europa League, che il Diavolo proverà ad alimentare con quella che, qualora arrivasse, sarebbe la quarta vittoria consecutiva in trasferta dopo quelle contro Hellas Verona, Slavia Praga e Lazio.

Per i meneghini vincere in casa della Viola significherebbe blindare ancora di più la propria seconda posizione in graduatoria alle spalle dei cugini nerazzurri i quali, ormai a un passo dalla matematica conquista del 20esimo scudetto della loro storia, avrebbero forse potuto avere vita più difficile se i rossoneri non fossero incappati, nella prima parte di stagione, in quella quasi interminabile serie di infortuni difensivi che ha inevitabilmente influenzato il rendimento della squadra.

Milan, stagione da dimenticare per Kalulu: appena otto le presenze stagionali del francese

Divenuto intoccabile nelle scelte di Stefano Pioli già la scorsa stagione, chiusa con 46 presenze complessive tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, Pierre Kalulu non è riuscito purtroppo a confermarsi quest’anno a causa dei seri guai fisici che lo hanno tormentato praticamente da inizio stagione.

Una stagione che, iniziata dal difensore francese col chiaro intento di fare meglio di quanto fatto nella scorsa, lo ha visto invece in campo solo in otto delle 41 partite stagionali giocate fin qui dal Milan. Otto partite, per un totale di appena 314 minuti, di cui solo una, quella persa 3-0 a Parigi contro il Psg lo scorso 25 ottobre, disputata dal primo fino al novantesimo minuto.

Milan, idea Lucumì per la prossima stagione: il Bologna valuta il colombiano 25 milioni di euro

Pronto a consolidare il proprio posizionamento Champions e intenzionato ad arrivare fino in fondo in Europa League, il Milan di Gerry Cardinale pensa anche alla prossima stagione e inizia a studiare quelle che potrebbero essere le mosse in entrata da attuare in estate per rinforzare soprattutto il reparto difensivo di Stefano Pioli.

Un reparto arretrato, quello milanista, che, falcidiato da numerosi infortuni durante la prima parte di stagione, potrebbe essere rinfoltito con l’ingaggio di Jhon Lucumì del Bologna il quale, seguito anche da Atletico Madrid e Manchester United secondo quanto riportato da fichajes.net, è valutato intorno ai 25 milioni di euro dal club felsineo. Al momento non sappiamo se la trattativa tra rossoneri e rossoblù andrà realmente in porto, ma nei prossimi mesi dovremmo sicuramente saperne di più.