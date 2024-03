Non firmo neanche per 20 milioni | Allegri, il top player ha fatto la sua scelta: preferisce fare la panchina altrove

Juventus, non ci sarà alcuna firma. Il top player ha preso la sua decisione: rifiutata l’offerta di Allegri. Farà la panchina altrove.

Chiamata a ritrovare la retta via dopo un periodo assai deludente, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a far visita alla Lazio di Igor Tudor in occasione del match di domani, sabato 30 marzo, valevole per la 30esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella contro i biancocelesti in programma allo Stadio Olimpico, che i bianconeri saranno ovviamente chiamati a vincere per confermarsi in terza posizione alle spalle di Milan e Inter e tenere a distanza le inseguitrici più vicine, Bologna e Roma.

Due squadre, quella rossoblù e quella giallorossa, che, distanti attualmente appena cinque e otto punti dal terzo posto, proveranno certamente a scalzare la Vecchia Signora che, in crisi di risultati ormai da due mesi, sarà chiamata a fare bene nelle nove partite che restano da qui alla fine del campionato per evitare di restare fuori, per il secondo anno di fila, dalla Champions League.

Una manifestazione, la massima a livello continentale, alla quale, in caso di ottenimento del pass, potrebbero non prendere parte Adrien Rabiot, Daniele Rugani e Alex Sandro i quali, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, aspettano ansiosamente di conoscere il proprio futuro.

Juventus, Rugani e Rabiot verso il rinnovo, con Alex Sandro sarà addio

Concentrata sul consolidamento del proprio posizionamento Champions e sulla Coppa Italia, che la prossima settimana la vedrà ospitare la Lazio nell’andata delle semifinali, la Juventus del presidente Gianluca Ferrero guarda anche alla prossima stagione e inizia a pianificare quelle che potrebbero essere le mosse di mercato da attuare nei prossimi mesi.

Mosse di mercato che, facendo riferimento all’attuale rosa di Massimiliano Allegri, vedranno la società al lavoro anche per valutare la possibilità di confermare o meno in squadra quelli che sono i giocatori che andranno scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Tre giocatori, Rabiot, Rugani e Alex Sandro, dei quali solo i primi due potrebbero restare in bianconero eventualmente per un altro anno. Per il brasiliano, invece, non dovrebbero esserci margini di manovra.

Niente addio al Real Madrid, Kroos rinnova fino al 2025

Avrebbe fatto sicuramente comodo a molte squadre, ma Toni Kroos non lascerà il Real Madrid al termine della stagione. Stando infatti a quanto riportato nelle scorse ore dal giornalista Fabrizio Romano sui suoi canali social, il centrocampista tedesco sarebbe a un passo dal rinnovare per un’altra annata, quindi fino al 30 giugno 2025, il cuo contratto col club di Florentino Perez.

Una notizia, quella del prolungamento del rapporto con le Merengues del classe ’90 teutonico, accolta ovviamente con gioia da tutti i tifosi madridisti i quali, almeno per un altro anno, potranno godere della classe e del carisma di quello che è sicuramente, dati alla mano, uno dei centrocampisti più forti, nonché vincenti della storia del calcio.