Vincerò anche senza di voi | Clamoroso Inzaghi, cessioni annunciate in diretta tv: smantellata la rosa dello scudetto

Inter, clamoroso in diretta tv: Inzaghi annuncia l’addio di diversi giocatori nonostante la vittoria dello scudetto. Tifosi increduli.

Messa in cassaforte, grazie al 2-1 di qualche ora fa sul Genoa, la 23esima vittoria su 27 partite di campionato fin qui disputate, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a festeggiare, da qui a poche settimane, il 20esimo scudetto della sua storia.

Uno scudetto, che vorrebbe dire seconda stella cucita sul petto, il quale pare ormai cosa fatta vista l’abissale distanza che separa il primo posto dei nerazzurri dalla seconda posizione occupata attualmente dalla Juventus di Massimiliano Allegri.

Una Juventus che, distante ora come ora ben 15 punti dalla vetta, non ha nulla a cui pensare se non alla qualificazione alla prossima Champions League. Una competizione, questa, in cui proprio i meneghini saranno impegnati nei prossimi giorni sul campo dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Una sfida, quella contro i colchoneros valevole per il ritorno degli ottavi di finale, alla quale la Beneamata giungerà con due risultati su tre a disposizione alla luce dell’affermazione casalinga dello scorso 20 febbraio firmata da una rete di Marko Arnautovic.

Inter, scudetto blindato: Inzaghi ora punta alla Champions League

Messa praticamente in ghiaccio la pratica scudetto, per la quale manca ormai solo la matematica, l’Inter di Simone Inzaghi inizia a pensare con qualche giorno d’anticipo, nonostante la sfida col Bologna nel mezzo, al delicato incontro esterno della settimana prossima contro l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Un incontro, quello in programma al Wanda Metropolitano contro i biancorossi madrileni, nel quale il Biscione sarà chiamato a difendere, e perché no aumentare, il vantaggio di un gol conquistato due settimane fa a San Siro grazie ad Arnautovic.

Inter, conquistato lo scudetto nonostante le cessioni: Zenga esalta Inzaghi in diretta tv a Dazn

Intervenuto in diretta tv a Dazn successivamente al successo dell’Inter sul Genoa, Walter Zenga ha esaltato il lavoro di Simone Inzaghi al quale manca ormai solo la matematica per festeggiare la conquista del 20esimo scudetto della storia nerazzurra.

Uno scudetto che, come sottolineato dall’ex estremo difensore meneghino, si prepara a finire nelle bacheche di Viale della Liberazione nonostante le cessioni, al termine della scorsa stagione, di cinque top player come Onana, Skriniar, Brozovic, Lukaku e Dzeko. Cinque cessioni, andate in porto poco dopo la finale di Champions League persa contro il Manchester City di Pep Guardiola, che non hanno assolutamente influito sul rendimento della squadra la quale, al contrario, ha fatto fin qui decisamente meglio, almeno in campionato, rispetto allo scorso anno.