Pioli, il rinforzo arriva… dalla galera | 40 milioni per far coppia con Leao: ha risolto i suoi guai giudiziari

Milan, ecco il dopo Giroud tanto desiderato da Stefano Pioli. Arriva per 40 milioni di euro dopo aver risolto i suoi problemi con la giustizia.

Reduce dalla sofferta ma importantissima vittoria ottenuta venerdì scorso contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Milan di Stefano Pioli si prepara a ospitare lo Slavia Praga di Jindrich Trpisovsky nell’andata degli ottavi di finale di Europa League.

Una sfida, quella in programma a San Siro tra rossoneri e biancorossi, il cui pronostico pende chiaramente a favore dei padroni di casa i quali, dopo essere retrocessi dalla Champions League e aver vinto lo spareggio col Rennes, puntano ovviamente alla conquista della seconda manifestazione europea.

Una manifestazione, la seconda per importanza a livello continentale, alla quale il Diavolo proverà ad accostare l’ottenimento di un piazzamento Champions in campionato il quale, classifica alla mano, sembra già essere in tasca visti i nove punti di vantaggio sul quinto posto della Roma.

Un vantaggio di nove punti sulla quinta posizione della Lupa che i meneghini potrebbero portare a 12 domenica pomeriggio in caso di vittoria casalinga contro l’Empoli di Davide Nicola e successiva disfatta dei giallorossi sul campo della Fiorentina.

Milan, inizia la caccia al dopo Giroud: si guarda in Spagna

Capocannoniere stagionale del Milan con 13 gol (12 in Serie A, uno in Champions League), Olivier Giroud si prepara a salutare il Milan al termine della stagione. Un rapporto iniziato tre anni fa, quello tra il centravanti francese e il club rossonero, che, condito fin qui da 45 gol in 116 presenze complessive, terminerà il prossimo 30 giugno.

Una data, questa, in seguito alla quale Stefano Pioli punterà ad avere già in rosa un nuovo attaccante da inserire nelle sue rotazioni. Un nuovo attaccante, magari molto più giovane dell’ex Chelsea e Arsenal, che, stando a quanto trapelato in queste ore, il Diavolo potrebbe presto andare a pescare in Liga.

Milan, ipotesi Greenwood per la prossima stagione: l’attaccante inglese costa 40 milioni di euro

Legato attualmente agli spagnoli del Getafe, che lo hanno prelevato in prestito dal Manchester United lo scorso settembre, Mason Greenwood potrebbe presto finire nel mirino del Milan di Stefano Pioli. Desideroso di sostituire degnamente Giroud, il club rossonero avrebbe infatti iniziato a osservare molto da vicino il duttile attaccante inglese.

Un attaccante che, scaricato dai Red Devils nonostante la risoluzione, nel febbraio 2023, dei problemi giudiziari che lo avevano visto coinvolto nel gennaio dell’anno precedente (il classe 2001 era stato accusato di stupro e aggressione nei confronti dell’allora fidanzata, Harriet Robson), farebbe sicuramente molto comodo al reparto avanzato di Stefano Pioli, il quale potebbe averlo a disposizione per la prossima stagione qualora Cardinale decidesse di versare nelle casse della famiglia Glazer i 40 milioni di euro necessari per l’acquisizione del suo cartellino.