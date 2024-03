La tua carriera è terminata | Szczesny gli lanciò una maledizione, ora è finito malissimo: costretto a ripartire dalla Serie C

Da quando ha incontrato Szczesny lungo il suo cammino la carriera ha subito un declino progressivo, adesso riparte dalla Lega Pro

A lui è spettato l’arduo compito di ereditare la porta occupata da un ventennio da Gianluigi Buffon ma Szczesny non si è tirato indietro e si sta meritando la titolarità nella Juventus con una media di parate importante e un’estrema affidabilità tra i pali. L’estremo difensore polacco ha chiuso diverse partite nel girone d’andata senza subire reti, anche grazie alla collaborazione dei tre centrali di fronte a lui, spesso impeccabili nelle marcature e negli anticipi.

Il portiere ha dato il suo contributo, insieme a tutto il reparto arretrato, ad arrivare allo scontro diretto di un mese fa contro l’Inter a San Siro in una posizione di classifica ottimale che poteva portare addirittura a conquistare la vetta.

La flessione successiva e la contemporanea ascesa dei nerazzurri ha spinto quest’ultimi alla volata decisiva per lo Scudetto ma per i bianconeri non è tempo di rammarichi quanto piuttosto di tornare a macinare punti per conservare il secondo posto dal Milan che si è avvicinato a un solo punto di distanza.

Szczesny che si è imposto anche come uno dei migliori pararigori della nostra Serie A, con lo studio degli avversari e una tempestività nel tuffo che lo hanno reso un nemico pubblico per chiunque si appresta a calciare dagli undici metri.

Galabinov, dalla Serie A con lo Spezia alla Lega Pro, nuova avventura per la punta

Tra i rigori parati c’è anche quello nel 2021 ad Andrey Galabinov che all’epoca vestiva la maglia dello Spezia, club adesso nei bassifondi della classifica in Serie B e a forte rischio doppia retrocessione.

Il centravanti bulgaro non ha giocato in questa stagione dopo essersi svincolato lo scorso giugno dalla Reggina con cui aveva terminato il campionato siglando 9 reti. Adesso la punta torna in campo con la maglia del Lumezzane in Lega Pro, con cui aveva già militato ad inizio carriera.

Un ritorno a Lumezzane per Galabinov, pronto per tornare decisivo

Una carriera, quella di Galabinov, che ha raggiunto l’apice quando è approdato al Genoa, potendo racimolare circa 30 presenze nella Serie A.

Per lui un nuovo inizio in Lombardia per tornare a segnare, a trascinare i compagni e a guidare il reparto offensivo di una squadra, forte della fiducia di tutta la società e di tutto lo spogliatoio.