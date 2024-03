Sommer? Non all’altezza della storia dell’Inter | Handanovic ha deciso: il prossimo portiere viene dalla Serie B

Per il futuro della porta dell’Inter Handanovic non ritiene all’altezza Sommer e vorrebbe puntare su un giovane talento proveniente dalla Serie B

L’Inter sta vivendo uno dei momenti migliori della sua storia. Una stagione fino a questo momento da incorniciare con la migliore difesa, il miglior attacco e la migliore media punti dei top campionato europei, un 2024 perfetto con dodici vittorie su altrettante partite disputate, un attacco che segna molto, un reparto arretrato difficilmente perforabile e una consapevolezza sempre maggiore nei mezzi di tutto l’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi.

In Serie A lo Scudetto e la seconda stella sono ipotecati con un distacco di ben 15 punti rispetto alla Juventus, seconda in classifica, e con la possibilità di battere il record dei bianconeri che raggiunsero esattamente un decennio fa quota 102 punti con Antonio Conte in panchina.

Inter che vuole provare a bissare il percorso europeo della scorsa stagione e tentare di nuovo di tornare a vincere la Champions League dopo la finale persa lo scorso giugno contro il Manchester City. Sulla strada dei nerazzurri l’Atletico Madrid.

Il club spagnolo, guidato dal Cholo Simeone, dovrà rimontare nella gara di ritorno la rete segnata da Arnautovic a San Siro, guidato da un Wanda Metropolitan che sarà caldo come non mai. L’Inter non ha però paura e proverà a fare la partita.

L’Inter pensa al successore di Sommer, la società ha le idee chiare

Intanto si inizia a pensare al futuro. Sommer ha stupito tra i pali in questa stagione ma la società vuole affiancare al portiere svizzero un profilo giovane da far crescere e a cui affidare un giorno la porta dei nerazzurri.

Handanovic ha proposto Josep Martinez, attuale estremo difensore del Genoa, che guida i pali dei liguri dalla scorsa stagione che ha coinciso con la promozione in Serie A.

Il Genoa è tra le rivelazioni di questa Serie A

L’omonimo di Lautaro ha affrontato pochi giorni fa l’Inter a San Siro e i contatti tra i due club sarebbero già avviati, tanto che l’agente del giocatore Sergio Barila sarebbe stato ricevuto in visita dalla società nerazzurra nelle proprie strutture.

Un Genoa che ha messo in seria difficoltà l’Inter nel secondo tempo, rischiando di interrompere il filotto di successi dei padroni di casa. Una squadra che è in un ottimo stato di forma, ben messa in campo da mister Alberto Gilardino e che ha già blindato la propria permanenza nella massima serie anche per la prossima stagione.