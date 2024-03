Mi avete trattato male? E io firmo per i nemici | Clamoroso Mourinho: a luglio si accasa dai rivali storici

Il tecnico portoghese non ha ancora digerito del tutto l’esonero dalla panchina della Roma e medita una sorta di rivincita personale.

Il circo mediatico che si era creato attorno alla figura di José Mourinho era davvero qualcosa di suggestivo e difficilmente controllabile. In realtà, con lo Special One di mezzo, questo è un aspetto che va messo sempre in preventivo e non bisogna mai sottovalutare.

Quanto successo a Roma, però ha fatto capire ancora una volta che, se il tecnico forse non è più quello che si è ammirato e abbiamo imparato a conoscere soprattutto negli anni di Porto, Inter e Real Madrid, il comunicatore ed il trascinatore di masse continua a fare proseliti.

E, così, nonostante una stagione che si stava rivelando disastrosa, la decisione dei Friedkin di sollevare dall’incarico da allenatore della Roma Mourinho, ha scatenato l’ira dei tifosi giallorossi che si sono sentiti traditi e sono rimasti fedeli a José.

Il tecnico portoghese ha comunque portato un trofeo internazionale mai vinto in casa giallorossa e, per la prima volta nella storia, ha guidato i giallorossi ad una doppia finale consecutiva europee. Dati questi che rimarranno per sempre indelebili nella bacheca e nella memoria dei tifosi capitolini, ma che evidentemente non sono bastati a convincere chi di dovere.

Roma, la rabbia di Mou per l’esonero

Mourinho, però, non ha mai smesso di rimarcare i risultati ottenuti e di far capire come e quanto lui sia ancora un tecnico vincente e che riesce a portare le squadre a tagliare traguardi inimmaginabili. I contro della sua gestione triennale della squadra sono però tanti, partono dai disastrosi campionati disputati ed arrivano fino ad una mancanza totale di gioco e di manovre offensive.

In una recente intervista, rilasciata dopo l’esonero, lo Special One ha però lanciato diverse frecciatine nei confronti della proprietà americana della Roma. Ha rimarcato ancora una volta i risultati raggiunti e ha dichiarato che la gente che lo ha sollevato dall’incarico non capisce nulla di calcio. Per ora i risultati e l’espressione di gioco di Mister De Rossi gli danno torto, ma è ancora presto per fare bilanci.

Napoli, l’ipotesi Mou per la panchina

La cosa che al momento appare certa è che Mourinho non ha alcuna intenzione di abbandonare la panchina e vorrebbe subito riabbracciare una nuova sfida. Per questo motivo in queste settimane è stato accostato a diverse panchine europee, anche prestigiose come quella del Bayern Monaco, e a quelle di diverse rappresentative Nazionali.

Si è parlato anche di un suo possibile approdo a Napoli. Le parti si parlano e si confrontano ed al momento l’ipotesi non è assolutamente da scartare. Ci sarebbero comunque da superare diversi ostacoli affinché si possa realizzare questo matrimonio. Ostacoli che potrebbero risultare insormontabili: come l’alto ingaggio di José, le sue richieste sul mercato e la possibile incompatibilità con il presidente Aurelio De Laurentiis.