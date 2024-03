Mi dispiace, dobbiamo fare cassa | Giuntoli, annunciata la cessione ad Allegri: attacco smantellato

Cristiano Giuntoli costretto a vendere l’attaccante per far cassa. La Juventus di Massimiliano Allegri dice addio al suo pezzo da 90.

Desiderosa di rialzare subito la china dopo la triste sconfitta di Napoli della settimana scorsa, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara a ospitare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in occasione del match in programma domenica alle 18.00 valevole per la 28esima giornata di campionato in Serie A.

Una sfida, quella in programma all’Allianz Stadium, che i bianconeri dovranno necessariamente portare a casa per confermarsi in seconda posizione davanti al Milan di Stefano Pioli il quale, qualche ora prima a San Siro, affronterà, in una sfida sulla carta sicuramente più agevole, l’Empoli di Davide Nicola.

Una sfida, quella tra meneghini e toscani, alla quale guarderà certamente con grande attenzione la Vecchia Signora la quale, conoscendo già il risultato della gara del Meazza, proverà a superare la Dea anche grazie ai gol dei suoi attaccanti i quali, eccezion fatta per Vlahovic, hanno fin qui avuto rendimenti a dir poco altalenanti.

La qualità nel reparto avanzato juventino sicuramente non manca, ma è chiaro che qualcosa non stia andando nel verso giusto. Escluso infatti il centravanti serbo, autore fin qui di 15 gol, gli altri attaccanti della rosa piemontese non sempre si sono dimostrati all’altezza della fiducia data loro da Allegri, il quale ha potuto finora festeggiare appena sette gol di Chiesa, cinque di Milik, tre di Yildiz e uno di Iling Junior.

Juve, Giuntoli non esclude cessioni importanti in vista della prossima stagione

Ormai concentrata esclusivamente sul consolidamento della seconda posizione alle spalle dell’Inter e davanti al Milan, la Juventus del patron Ferrero inizia a guardare con particolare attenzione alla stagione 2024-2025 e studia quelle che potrebbero essere le mosse di mercato da effettuare tanto in entrata quanto in uscita.

Mosse di mercato che, per quanto riguarda le cessioni, potrebbero veder protagonisti anche pezzi da 90 considerati ora come ora incedibili. Pezzi da 90 che, come spesso ribadito dal direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, potrebbero lasciare Torino quest’estate qualora dovesse giungere per loro un’offerta irrinunciabile.

Juventus, Giuntoli mette gli occhi su Diomande dello Sporting Lisbona

In campo nei primi 45 minuti della sfida tra il suo Sporting Lisbona e l’Atalanta, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Ousmane Diomande è il nuovo nome finito sul taccuino del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il difensore centrale ivoriano sarebbe finito nel mirino del club bianconero, pronto a bussare alla porta del club lusitano per portarlo a Torino.

Date la sicura partenza di Alex Sandro e la necessità di rinforzare la difesa anche in vista della quasi certa partecipazione alla prossima Champions League, la Vecchia Signora vorrebbe infatti ingaggiare il possente centrale africano che, valutato dallo Sporting intorno ai 40 milioni di euro, potrebbe giungere nel capoluogo piemontese mediante una trattativa nella quale la società del patron Ferrero è pronta inserire Kaio Jorge, il quale passerebbe dalla lotta salvezza col Frosinone alla partecipazione alla Champions League.