Non posso esservi utile | Allegri, piove sul bagnato: Djalò cambia squadra, UFFICIALE la cessione

Il calciatore portoghese, arrivato a gennaio, non ha ancora esordito con la sua nuova maglia. Arriva una clamorosa decisione?

La sconfitta di Napoli certifica il periodo più buio della stagione della Juventus. A poco più di un mese dalla vittoria di Lecce che aveva regalato il primo posto provvisorio in classifica e tanti sogni e speranze, i bianconeri si sono completamente dissolti e sono riusciti a conquistare soltanto cinque punti nelle ultime sei partite.

Persa definitivamente ogni possibilità o velleità di Scudetto, ora i bianconeri dovranno concentrarsi sul campionato, oltre che sulla semifinale di Coppa Italia contro la Lazio, e cercare di mantenere i dieci punti di vantaggio sulla Roma quinta in classifica per tagliare il traguardo della qualificazione in Champions League.

Nelle ultime partite, oltre ad Alcaraz, si è intravisto anche l’altro neo acquisto del mercato di gennaio: Tiago Djalò. Il portoghese viene regolarmente convocato da Allegri da cinque partite, ma non è mai sceso in campo e non ha ancora fatto l’esordio in Serie A.

Arrivato dal Lille per 3.6 milioni di euro che possono salire a 5.1 con i bonus, per Djalò la Juventus ha anticipato l’Inter che aveva già trovato l’accordo per prenderlo a zero e da svincolato durante la prossima estate. Cristiano Giuntoli, però, pagando un piccolo indennizzo ai francesi, ha anticipato la concorrenza ed ha portato il giovane difensore a Torino.

Convocato, ma mai schierato. Ancora niente esordio per Tiagi Djalò

Djalò però non scende in campo dal marzo scorso quando si ruppe i legamenti del ginocchio. Quasi un anno di stop, quindi, per un calciatore di cui si parla un gran bene, ma che ovviamente ha bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore e dimestichezza con il campo.

Il piano di Allegri è quello di dargli minuti quando le partite lo permetteranno e magari quando la Juventus sarà tranquilla e con qualche gol di vantaggio a pochi minuti dalla fine della partita. Eventualità, quest’ultima, che nelle ultime cinque partite, cioè da quando Tiago viene convocato, non si è mai presentata.

Niente Juve per Alvaro Djalò, va a Bilbao

Da un Djalò all’altro, intanto, la Juve deve rinunciare ad un prospetto su cui Cristiano Giuntoli aveva messo gli occhi da qualche tempo. Parliamo di Alvaro Djalò che nelle ultime ore è stato ufficializzato dall’Athletic Bilbao.

L’attaccante ispano-guineano attualmente milita nello Sporting Braga in Portogallo, ma a partire dal prossimo 1 di luglio si legherà al club basco per le prossime cinque stagioni. Questo il comunicato ufficiale, circa la chiusura dell’operazione, diramato dell’Athletic: “Accordo raggiunto con lo Sporting Braga per la firma di Alvaro Djalò. L’attaccante si unirà all’Athletic nella prossima sessione di mercato per le prossime cinque stagioni”.