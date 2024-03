Pescato dal nulla il nuovo Kakà: il VIDEO che ha lasciato Pioli senza parole | UFFICIALE il rinforzo: la #22 in suo onore

Il Milan ha nelle proprie mani un vero talento del centrocampo, i paragoni si sprecano, ma nella corsa e nella tecnica ricorda il brasiliano Kakà

Kakà è uno dei giocatori più rappresentativi della quasi trentennale presidenza Berlusconi al Milan. Arrivato dal San Paolo nell’estate del 2003, dopo la vittoria della Champions League in finale all’Old Trafford ai calci di rigore contro la Juventus, il brasiliano si è imposto titolare conquistando il cuore dei tifosi rossoneri e di tutti gli amanti dello sport grazie alla sua classe e la sua educazione.

Con la squadra milanese sei stagioni fortunate prima di trasferirsi al Real Madrid per una cifra all’epoca davvero importante. Dotato di ottima tecnica e visione di gioco, aveva tra i suoi punti di forza la progressione palla al piede, che lo rendeva un eccellente contropiedista, l’abilità nel dribbling e nel tiro dalla distanza.

Abile con entrambi i piedi, è stato utilizzato sia come trequartista che come seconda punta che come esterno di centrocampo. Un ottimo senso della rete, spesso contribuiva alla fase offensiva anche con assist decisivi per i compagni.

Torna poi nell’anno 2013-14 a Milano per un campionato, condito comunque da sette reti, ma con prestazioni inferiori, a testimonianza del fatto che la sua parabola calcistica era già in fase discendente.

Sia, la stella della Primavera del Milan ha numeri importanti, può diventare un top player

Il Milan sembra aver trovato un degno sostituto. Si tratta della giovane stella della squadra Primavera Diego Sia, autore di una pregevole rete nell’ultimo weekend di campionato contro la Fiorentina.

Dopo pochi minuti il centrocampista ha raccolto l’invito dei compagni e dalla metà campo ha superato gli avversari e battuto il portiere viola, mostrando una grande corsa, la capacità di dribblare e una precisione importante nella conclusione.

Il Milan continua a credere nei suoi giovani talenti, il futuro è loro

Stefano Pioli si augura che la pregevole rete del ragazzo non sia solo un caso. Potrebbe decidere di convocarlo in panchina per uno dei prossimi impegni e farlo esordire in Serie A.

Continua la filosofia calcistica dei rossoneri che da qualche stagione hanno deciso di puntare sui giovani e sono tornati ai vertici in Italia e in Europa grazie a intuizioni, in gran parte azzeccate, frutto di una visione condivisa.