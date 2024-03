Questo prende Lautaro e se lo mette in tasca | Giuntoli, torna Chiellini: alla Continassa per le visite, è il suo erede

Cristiano Giuntoli è sicuro, ha individuato il degno erede di Giorgio Chiellini, prepara già il contratto e la data delle visite mediche

La sconfitta subita a Napoli ha messo in evidenza le difficoltà del reparto difensivo della Juventus nell’ultimo periodo. Se nel girone d’andata la porta era spesso inviolata e poteva bastare una zampata sotto porta per portare a casa i tre punti, i bianconeri adesso fanno più fatica a gestire il risultato, con disattenzioni a cui non avevano abituato i tifosi e mister Allegri.

Per mantenere il secondo posto in classifica servirà ritornare a una solidità maggiore in difesa, con undici partite ancora da disputare e una qualificazione per la prossima Champions League da centrare ad ogni costo.

Max Allegri ha valutato di recente anche l’ipotesi di cambiare modulo e di optare per una difesa a 4 con due terzini al posto di tre centrali ma gli acciacchi di De Sciglio e Alex Sandro hanno impedito di mettere in pratica questo tentativo.

Il tecnico livornese è consapevole che i risultati arrivano in primis con la tenuta della retroguardia e ciò che è successo nell’ultimo turno di campionato è indicativo a tal proposito, data l’incapacità della Juventus di sfruttare la mole di gioco creata e le due ingenuità che sono costate la sconfitta.

La difesa rinforzata con i gioiellini del Lille, Giuntoli ci riprova

Nel mercato di riparazione di gennaio è arrivato Tiago Djalò che necessita ancora di tempo per integrarsi. Un infortunio e schemi tattici da assimilare hanno rinviato il suo apporto. Sempre dal Lille Cristiano Giuntoli potrebbe ingaggiare un altro centrale.

Si tratta del francese Leny Yoro, classe 2005, il cui contratto in scadenza con i transalpini scade a giugno 2025. La valutazione è di circa 25 milioni ma il suo arrivo alla Continassa a luglio è un’ipotesi da non escludere, soprattutto se nel frattempo non dovesse rinnovare.

Il nuovo leader della difesa juventina, ha le carte in regola per essere l’erede di Chiellini

Un giocatore che ha già mostrato una certa affidabilità e c’è chi ritiene che possa seguire le orme di Giorgio Chiellini, difensore che ha fatto la storia del club bianconero.

Da valutare la posizione di Bremer che potrebbe essere ceduto di fronte a un’offerta irrinunciabile, un sacrificio necessario per effettuare operazioni in entrata di un certo spessore per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Champions.