Se parlo, passo i guai | Sarri, frattura insanabile nello spogliatoio: il VIDEO è virale, addio annunciato

La frattura con Maurizio Sarri è insanabile, già con le valigie in mano al termine di questa stagione, sta già pensando alla sua prossima squadra

Svanito il sogno di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League per la Lazio. La spedizione di Monaco di Baviera è stata fallimentare con un netto 3 a 0 subito contro la corazzata Bayern Monaco che ha conquistato con merito il passaggio del turno. Rammarico per i biancocelesti dopo la vittoria dell’Olimpico nel match d’andata e con gli ultimi venti in minuti in superiorità numerica.

Poco prima del vantaggio dei tedeschi, Ciro Immobile ha sbagliato un’occasione nitida e se avesse segnato la partita poteva indirizzarsi in un’altra maniera. Per la Lazio resta comunque il giudizio di una buona Champions, con l’obiettivo minimo raggiunto.

Una stagione che, negli ultimi due mesi, dovrà essere conclusa nel migliore dei modi, con un piazzamento europeo da conquistare in campionato e la Coppa Italia come trofeo ancora ipoteticamente da vincere, con il doppio scontro in semifinale contro la Juventus.

Maurizio Sarri si è detto comunque soddisfatto del percorso europeo della sua Lazio, consapevole di avere fatto il possibile e del divario tecnico rispetto al Bayern che resta un top club nonostante il periodo complicato.

Kamada sempre più lontano dalla Lazio, la sua recente intervista

Uno degli acquisti della scorsa sessione estiva è stato il giapponese Kamada. Il trequartista non è riuscito a imporsi nello scacchiere tattico del mister toscano, con una sola rete segnata e con diverse panchine, soprattutto in questo inizio di 2024.

Giocatore che, nel post partita di Cagliari, è stato intervistato e ha manifestato un certo malcontento quando il giornalista ha chiesto lui che tipo di rapporto avesse creato con Maurizio Sarri. L’attrito pare insanabile tanto da ipotizzare la sua partenza al termine di questa stagione.

Mi sa che Sarri non l’ha presa tanto bene quest’intervista. pic.twitter.com/luYrzZEDiJ — Alexandro 🩺 𝟷𝟺 (@AlexSandroKan) March 5, 2024

Un centrocampo da migliorare in casa Lazio, Lotito dovrà investire

Lazio che non è riuscita ancora a sostituire degnamente Milinkovic Savic, partito in direzione Arabia dopo otto stagioni nella Capitale. Kamada non ha inciso, Rovella fornisce buone prestazioni ma ha meno colpi in fase offensiva e la pericolosità dell’attacco è diminuita.

Felipe Anderson ha già affermato che non rinnoverà il contratto e sembra promesso sposo della Juventus. Previsti quindi diversi cambiamenti nell’organico, con la speranza di migliorare il rendimento attuale.