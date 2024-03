In nerazzurro mi sembra di stare in prigione | Giuntoli ingaggia il bomber dimenticato: tradimento clamoroso

Ancora un affare clamoroso potrebbe coinvolgere la Juventus, con il suo Football Director intenzionato a fare sul serio.

Uno dei problemi che la Juventus sembrava avere ad inizio stagione era quello dei pochi gol fatti, delle poche occasioni create e di un gioco che privilegiava molto di più la fase difensiva rispetto a quella offensiva. I pochi gol subiti e i clean sheet che hanno caratterizzato la prima parte stagionale dei bianconeri evidenziavano una tendenza ben precisa.

Tendenza che andava nel verso del riconoscimento delle idee di gioco di Massimilano Allegri che ha sempre preferito prendere un gol in meno degli avversari e vincere subendo poco. Fino a gennaio, come detto, la Juventus era quadrata e aveva fondato lo strepitoso campionato disputato, fino a quel momento, sui pochi gol subiti.

Nella prima parte di stagione, inoltre, dopo un avvio super, sia Federico Chiesa che Dusan Vlahovic stavano incontrando diverse difficoltà nella continuità di prestazioni e realizzativa. Il 2024, però, almeno fin qui, ha segnato la definitiva rinascita dell’attaccante serbo che ha cominciato a segnare a ripetizione ed ora sembra essere tornato quello di Firenze.

Sono già 15 i gol realizzati da Dusan che ora non vuole fermarsi più e vuole prendersi la Juve, diventandone l’attaccante del presente e del futuro. La società bianconera, dopo i tentativi di cessione in estate, sa di avere in casa un attaccante completamente ritrovato e cercherà, a meno di clamorose offerte, di trattenerlo a Torino.

Attacco Juve, sorride solo Vlahovic

Ma, se Vlahovic sorride e sembra essere definitivamente sbocciato, di certo non si può dire altrettanto degli altri attaccanti bianconeri. Milik sta vivendo una stagione negativa e sono state davvero poche le partite in cui ha inciso in maniera considerevole e decisiva. Yildiz sembra sicuramente un ottimo prospetto ed ha già fatto vedere numeri importanti, ma probabilmente è ancora acerbo e non sembra essere ancora del tutto pronto.

Infine c’è Chiesa che continua a non convincere del tutto, a fare i conti con i numerosi problemi muscolari e fisici e ad accendersi ad intermittenza. Dopo i quattro gol di inizio stagione, da fine settembre in poi Federico ha realizzato soltanto tre reti, spesso è stato relegato in panchina e, in generale, appare un pesce fuor d’acqua ad agire nel 352 di Massimiliano Allegri.

Mercato Juve, il nome nuovo per l’attacco è Scamacca

In casa Juventus ovviamente si sono già aperte le riflessioni sul suo futuro. Così come si faranno quelle sul conto di Matias Soulé che sta disputando una grande stagione a Frosinone. Cristiano Giuntoli è già al lavoro per rinforzare l’attacco bianconero per la prossima stagione e, oltre ai nomi di Gudmundsson, Ferguson e Koopmeiners, avrebbe messo gli occhi anche su Gianluca Scamacca.

Il bomber dell’Atalanta e della Nazionale, esattamente come Chiesa, dopo un inizio di stagione promettente si è un po’ fermato. Tra infortuni, scarsa forma fisica e concorrenza spietata ha perso il posto ed ora sembra essere relegato tra le riserve bergamasche. Il gol di Lisbona in Europa League potrebbe segnare un nuovo inizio, ma le sirene di mercato potrebbero comunque portarlo a Torino.