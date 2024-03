Come spiegate questa ‘coincidenza’? | Marotta messo alle strette: la statistica arbitrale sull’Inter è agghiacciante

I nerazzurri, ormai praticamente con il campionato in tasca e una Champions da giocare, devono difendersi da alcune gravi accuse.

La stagione dell’Inter, fino a questo momento, è stata semplicemente impressionante. A parte l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna a dicembre, non ci sono praticamente macchie all’interno di un’annata che potrebbe rivelarsi semplicemente storica e sensazionale.

72 punti su 81 disponibili in campionato, con soli nove punti lasciati per strada durante il cammino; 12 vittorie su 12, tra tutte le competizioni, in questo 2024; miglior attacco, miglior difesa e migliore differenza reti, non solo del nostro campionato, ma considerando anche tutti gli altri top campionati europei.

Numeri impressionanti che in Italia si traducono con quindici punti di vantaggio dalla Juventus seconda e con le sedici lunghezze in più del Milan terzo. Un primato totale che non può essere messo in nessun modo in discussione e dà ormai la certezza che sarà l’Inter la squadra campione d’Italia. Per il ventesimo Scudetto e la tanto agognata seconda stella, quindi, è solo questione di tempo.

La squadra di Simone Inzaghi, quindi, potrà concentrarsi da qui alla fine della stagione sul suo cammino in Champions League dove si vuole ripercorrere, o addirittura migliorare, lo splendido percorso della scorsa campagna europea. L’1-0 casalingo contro l’Atletico Madrid, nell’andata degli ottavi di finale, non lascia tranquilli ed ora bisognerà difenderlo anche in terra spagnola.

Serie A, le polemiche arbitrali contro l’Inter

Tornando alla nostra Serie A, come detto, il primato appare indiscutibile e senza macchie. Troppa la superiorità mostrata rispetto alle avversarie in questi mesi. Eppure, continuano le polemiche arbitrali su presunti favori che in questa stagione avrebbero favorito la squadra nerazzurra. Non si parla, però, soltanto degli episodi già ampiamente discussi.

Il fallo evidente di Bisseck a Genova non fischiato prima del gol di Arnautovic; quello di Bastoni contro il Verona prima del gol della vittoria di Frattesi; il gol annullato all’Atalanta a San Siro ed il rigore concesso successivamente all’Inter; il rigore dubbio assegnato contro il Genoa dopo il volo di Barella. Sono diversi gli episodi che hanno fatto e fanno discutere in questo campionato.

Inter, la statistica sui cartellini che fa discutere

C’è una statistica, però, che non tutti conoscono e che è stata tirata fuori da alcuni tifosi non dell’Inter per sottolineare gli aiuti a favore dei nerazzurri in questa stagione: la classifica dei cartellini. Seguendo questa graduatoria la capolista della Serie A, infatti, sarebbe la squadra con meno cartellini gialli e meno cartellini rossi del campionato. Ma non solo. I numeri sono molto sbilanciati a favore dei nerazzurri.

Con 37 totali, infatti, l’Inter avrebbe 9 cartellini gialli in meno del Sassuolo, penultima in questa graduatoria, e 28 in meno della Juventus seconda in classifica. A far rumore, però, sono soprattutto gli zero cartellini rossi subiti, così come la Fiorentina e l’Empoli. In questa speciale classifica, per esempio, comanda il Milan che ha subito ben sei espulsioni in tutto il campionato. Numeri che fanno discutere, numeri che danno alito alle polemiche di chi non vuole ammettere la superiorità nerazzurra.