Non gioca da 3 anni? Non importa, è un mio pupillo | Pioli ha dato l’ok: a Milanello ci sarà un nuovo #10

Si prospetta un cambio di maglia in casa rossonera con la numero dieci che cambia di nuovo proprietario per volontà anche di Pioli.

Da quando è in Italia ha sempre fatto parlare di sé e anche quest’anno, alla sua quinta stagione con la maglia del Milan, continua a far discutere molto. Attorno al nome di Rafael Leao si fa sempre un gran parlare e nessuno riesce mai a trovare la soluzione all’arcano: gran calciatore con qualità da fenomeno, ma solo un po’ discontinuo o giocatore sopravvalutato con colpi importanti, ma che si vedono troppo poco?

Difficilmente si riuscirà a risolvere il dilemma, ma Leao per molti è un gioiello che va preservato e difeso da critiche e attacchi troppo feroci. Dopo le prime due stagioni sottotono in cui la sua classe si è vista a sprazzi e spesso partiva dalla panchina, il portoghese è esploso definitivamente nella terza.

Due stagioni fa, infatti, soprattutto nel girone di ritorno e nell’ultima parte di campionato fu decisivo per la vittoria dello Scudetto del suo Milan e fu eletto anche MVP dell’intera Serie A. I suoi dribbling, le sue accelerazioni e anche i suoi gol furono fondamentali per la rincorsa all’Inter ed il trionfo finale.

Nella passata stagione, poi, sono arrivati i quindici gol in campionato, suo record personale, e alcune giocate importanti in Champions League che trascinarono il Milan in semifinale della competizione. Attorno alla sua figura si è cominciato a parlare parecchio, soprattutto per un rinnovo che tardava ad arrivare. Paolo Maldini, infine, riuscì a convincerlo e lui firmò un prolungamento di contratto con clausola rescissoria da 175 milioni di euro.

Leao, stagione sottotono e cambio di maglia?

Quella in corso, quindi, doveva essere la stagione della definitiva consacrazione per Leao che, ad inizio stagione, si assume la responsabilità di cambiare maglia e passare dalla sua amata numero diciassette alla molto più illustre maglia numero dieci. Una responsabilità non di poco conto che il portoghese si è voluto assumere.

La stagione altalenante del Milan, però, è anche un po’ la sua. Leao ha trascinato i rossoneri con i suoi numeri e le sue giocate molto spesso, ma ha ed ha avuto troppe pause in questi mesi. Sette assist in campionato, cinque gol tra Champions, Coppa Italia ed Europa League, ma soltanto quattro gol in campionato e critiche che sono spesso piovute a grappoli.

Castrovilli, gran ritorno con la dieci del Milan?

Ora, spunta l’ipotesi di un ritorno alla maglia numero diciassette con la dieci che cambierebbe di nuovo proprietario. Gaetano Castrovilli, infatti, talento della Fiorentina, di cui ha indossato quella prestigiosa maglia fino alla passata stagione, potrebbe lasciare Firenze per trasferirsi a Milano. Il talento viola ha vissuto le ultime tre stagioni come un calvario a causa di numerose operazioni e due gravi infortuni al ginocchio.

L’anno scorso tornò in campo dopo la prima operazioni e otto mesi di lungo stop. Il calvario non era però ancora terminato e nell’agosto 2023 salta il suo trasferimento al Bournemouth a causa del mancato superamento delle visite mediche da parte del calciatore. Pochi giorni dopo Castrovilli viene sottoposto a un’artroscopia di controllo programmata e in questa stagione non scende praticamente mai in campo.